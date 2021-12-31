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«Известия»: на рынке ожидают укрепление рубля в 2022 году

В 2022 году российская валюта продолжит укрепляться благодаря высоким ценам на нефть и снижению инфляции, сообщили «Известия», опросившие аналитиков крупнейших финансовых институтов.
Ямал-Медиа
Самые оптимистичные перспективы рублю предрекают в «Сбере»: по прогнозам банка, пара USD/RUB к концу года составит 67, а EUR/RUB — 72.
Известия
Тем временем в "Райффайзенбанке" прогнозируют, что рубль будет торговаться в среднем по 70,4 за доллар и по 80 – за евро.
РЕН ТВ
Продолжит ужесточать денежно-кредитную политику Банк России, что сделает рублевые активы более привлекательными по сравнению с валютными.
Expert.ru

Подробнее о событии

Финансисты заявили об укреплении рубля в 2022 году
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Финансисты спрогнозировали укрепление рубля в 2022 году
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