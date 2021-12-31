Ямал-Медиа«Известия»: на рынке ожидают укрепление рубля в 2022 годуВ 2022 году российская валюта продолжит укрепляться благодаря высоким ценам на нефть и снижению инфляции, сообщили «Известия», опросившие аналитиков крупнейших финансовых институтов.Ямал-МедиаСамые оптимистичные перспективы рублю предрекают в «Сбере»: по прогнозам банка, пара USD/RUB к концу года составит 67, а EUR/RUB — 72.ИзвестияТем временем в "Райффайзенбанке" прогнозируют, что рубль будет торговаться в среднем по 70,4 за доллар и по 80 – за евро.РЕН ТВПродолжит ужесточать денежно-кредитную политику Банк России, что сделает рублевые активы более привлекательными по сравнению с валютными.Expert.ruЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналЯмал-МедиаРЕН ТВИзвестияПодробнее о событииФинансисты заявили об укреплении рубля в 2022 годуNews.ru21:16Почему Запад не смог обвалить рубльExpert.ruвчера в 12:10Финансисты спрогнозировали укрепление рубля в 2022 годуРЕН ТВ19:00Аналитики спрогнозировали укрепление рубля к концу 2022 годаLenta.ru17:14Сильный пыл: рублю спрогнозировали укрепление в 2022-мИзвестия16:01Аналитик спрогнозировал курсы доллара и рубля на 2022 год и дал советПятый каналвчера в 14:45«Известия»: на рынке ожидают укрепление рубля в 2022 годуЯмал-Медиа20:11Показать ещёОценить1Поделиться