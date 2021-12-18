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«Известия»: на рынке ждут дефицита кофе до 2023 года из-за проблем у ключевых экспортеров

Продукт на бирже подорожал почти до максимума за десять лет.
Lenta.ru
Насколько подорожает кофе в рознице и что придется пить потребителям, выясняли «Известия».
Известия
За восемь месяцев цена на фьючерсы поднялась с $1,30 за фунт (0,45 кг) до $2,50 за фунт — а в декабре достигла десятилетнего максимума.
Известия
В Колумбии часть урожая погубили дожди, Эфиопия — на пороге гражданской войны, что чревато проблемами с производством.
ПРАЙМ

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Мир столкнулся с кофейным кризисом из-за климата, конфликтов и ковида
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