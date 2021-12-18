Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Poco M4 Pro 5G, рекомендованная цена которого составляет 21 тысячу рублей за вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также 23 тысячи рублей за версию с 6/128 ГБ памяти.
Доктор Стрэндж, роль которого исполняет Бенедикт Камбербэтч в киновселенной Marvel, судя по всему, получит новый облик в сиквеле «Мультивселенная безумия» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness).
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул в пятницу Украину и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.