Экономика

RT на русскомRT на русском«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Основным источником средств, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчётами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

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На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru03:03

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

RT на русском01:42

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новостивчера в 23:07

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известиявчера в 19:04

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Российская газетавчера в 10:31
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 04:41, Ашберн
Политика

США призвали КНР к переговорам с РФ по ядерным вооружениям

Вашингтон считает, что в ближайшие 10 лет Китай увеличит в два раза свои ядерные запасы. Пришло время начать «трехстороннюю дискуссию».
RuNews24.ru 02:49
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Политика

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Lenta.ru 03:24
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
Известия 04:27
Политика

В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Известия 03:09
Экономика

Греф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка

Покинуть пост главы Сбербанка Герман Греф может в случае изменения основного вектора развития кредитной организации.
Российская газета 04:32
Политика

Президент России Владимир Путин прибыл в Израиль

Политическая Экспертиза 02:24
Общество

Авиакомпания «Победа» снизила закупки российского топлива

Лоукостер «Победа» увеличил в начале 2020 года закупки топлива в иностранных аэропортах.
News.ru вчера в 19:25
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации десятилетнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
Футбол

Медведев и Семак обсудили текущее положение Кокорина

Генеральный директор Зенита Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак пообщались о сложившейся ситуации вокруг Александра Кокорина.
Советский спорт вчера в 13:41
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 21 января в 06:07
Здоровье

Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 610

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 617.
RT на русском 02:46
Гаджеты

Huawei открыла в России продажи смартфона Huawei Y6s

Вечерний курьер вчера в 08:38
Теннис

Медведев прокомментировал выход в третий круг Australian Open

Спорт-Экспресс 03:31
Общество

В России придумали парашют для небоскребов

Российская газета 03:53
Общество

ФСБ: зарубежный сайт заблокирован за рассылку о «минированиях» в РФ

Сетевой ресурс, откуда поступали тысячи сообщений о «минировании» объектов в России, заблокирован.
REGNUM 02:12
Игры

Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077

Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
3DNews 01:53
Шоу-бизнес

Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Вечерний курьер вчера в 11:47
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Общество

Саудовского принца обвинили во взломе смартфона главы Amazon

Мобильный телефон богатейшего человека в мире, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, был взломан с помощью файла, отправленного по WhatsApp из аккаунта наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана.
Фергана вчера в 09:12
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева поразила внешним видом своих поклонников

Сама же Утяшева пока никак не прокомментировала это фото.
RuNews24.ru 02:56
Игры

Авторы Half-Life: Alyx ответят на вопросы пользователей reddit

Пользователи сети смогут задавать вопросы в комментариях, а создатели игры будут на них отвечать.
CyberSport.ru 21 января в 21:27
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Армия и оружие

В Казани могут начать сборку нового военного самолета на базе Ту-214

Казанский авиационный завод может начать работу по сборке нового противолодочного авиационного комплекса на базе гражданского самолета Ту-214.
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Политика

Обнародован состав нового правительства

Вице-премьеры: Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства) Виктория Абрамченко Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО) Юрий Борисов Татьяна Голикова Алексей Оверчук Марат Хуснуллин Дмитрий Чернышенко Интересно, что 2 бывших заместителей Мишустина в ФНС стали вице-премьером и главой аппарата правительства.
ToDay News Ufa 21 января в 21:45
Происшествия

На самолете, прибывшем в Пермь из Китая, обнаружен заболевший пассажир

В связи с выявлением коронавируса в Китае в России принимаются заградительные меры. В Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора.
РБК Пермский край 03:18
Происшествия

В Пермском крае мать убила двух своих детей

В Пермском крае местная жительница убила двух своих несовершеннолетних детей.
Газета.Ru 03:44
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Футбол

Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом»

Бывший хавбек красно-белых Джано Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом». Финансовые условия сделки пока не сообщаются.
ODDS.ru вчера в 13:25
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Змеиный грипп: в Китае нашли источник заражения новым коронавирусом

Впервые заражение человека новым типом коронавируса могло произойти из-за контакта со змеями.
Вести.Ru 04:26
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