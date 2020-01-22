Экономика

RT на русскомRT на русском«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Основным источником средств, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчётами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

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На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru03:03

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

RT на русском01:42

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Известиявчера в 16:01

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новостивчера в 23:07

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Российская газетавчера в 10:31
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Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
РИА Новости 02:17
Политика

Трамп ответил на критику Греты Тунберг

Lenta.ru вчера в 10:12
Политика

Владимир Путин прибыл в Израиль

Вести.Ru 03:16
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Происшествия

В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей

По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
REGNUM 02:52
Общество

Александр Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
ТАСС 02:27
Происшествия

У госпитализированных в Петербурге не нашли признаков коронавируса

Нет клинических и лабораторных признаков, которые позволили бы подозревать коронавирус.
Life.ru 02:56
Здоровье

Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Киберспорт

Ремастер Wasteland выйдет уже 25 февраля

Разработчики из студии inXile Entertainment объявили, что Wasteland Remastered выйдет уже 25 февраля на PC (Steam, GOG и Windows Store) и Xbox One.
Игромания.ру 01:51
Армия и оружие

Боевики трижды атаковали правительственные войска в Идлибе

Боевики трижды атаковали правительственные войска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты.
RT на русском вчера в 12:14
Футбол

«Рубин» заплатил за Йевтича 600 тысяч евро

Soccer.ru 02:38
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Происшествия

Следствие по делу об убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара завершено

В Нарьян-Маре на территории Ненецкого автономного округа завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве мальчика в одном из городских детских садов.
News.ru 03:08
Политика

Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
RT на русском 02:15
Футбол

Агент Варга: По Соболеву есть предметный интерес со стороны клубов АПЛ

Спрашивали мое мнение о нем. Предметный интерес [со стороны клубов АПЛ] к нему есть.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 22:48
Происшествия

В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр – горел телевизор.
РИА Новости 00:43
Космос

Власти Ирана заявили о подготовке к запуску в космос двух спутников

О готовности двух искусственных спутников Земли Zafar к запуску заявил министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.
iReactor 21 января в 09:09
Политика

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Lenta.ru 03:24
Общество

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 02:07
Экономика

Обновили контрольные соотношения к 6-НДФЛ и РСВ

Еще письмом от 17.10.2019 № БС-4-11/21381 ФНС России дополнила контрольные соотношения 6-НДФЛ двумя новыми.
Бухгалтерия.ру 01:00
Общество

После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор

Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока-2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.
РБК вчера в 23:00
Общество

Скабеева ответила на предложение Водонаевой оштрафовать ее

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на предложение модели Алены Водонаевой сначала оштрафовать ее, Виталия Милонова и Ивана Охлобыстина, а также Ольгу Глацких за их слова.
РИА Новости 03:16
Происшествия

В центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах.
РИА Новости 01:01
Общество

Модельер Жан-Поль Готье провел свой последний показ в рабочей одежде

Французский дизайнер Жан-Поль Готье провел свой последний модный показ в театре Шатле в Париже.
Lenta.ru 01:30
Футбол

Доменико Тедеско прокомментировал стычку Джано и Мельгарехо

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением по поводу стычки Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита».
Bookmaker-ratings.ru 01:53
Армия и оружие

Военные США поставили РФ негласный ультиматум по Сирии

Discover24 01:54
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
Neva.Today вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Цекало запретил детям упоминать о бывшей жене

Александра и Михаил редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме.
Рамблер 02:20
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