Экономика
RT на русском«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Основным источником средств, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчётами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей.
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с чего всё началось
Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.Известиявчера в 16:01
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СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Телеканал 360°вчера в 20:00
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Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Политика
Трамп ответил на критику Греты Тунберг
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Владимир Путин прибыл в Израиль
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Происшествия
В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей
По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
Общество
Александр Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
Происшествия
У госпитализированных в Петербурге не нашли признаков коронавируса
Нет клинических и лабораторных признаков, которые позволили бы подозревать коронавирус.
Здоровье
Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек
Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Киберспорт
Ремастер Wasteland выйдет уже 25 февраля
Разработчики из студии inXile Entertainment объявили, что Wasteland Remastered выйдет уже 25 февраля на PC (Steam, GOG и Windows Store) и Xbox One.
Армия и оружие
Боевики трижды атаковали правительственные войска в Идлибе
Боевики трижды атаковали правительственные войска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты.
Футбол
«Рубин» заплатил за Йевтича 600 тысяч евро
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Происшествия
Следствие по делу об убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара завершено
В Нарьян-Маре на территории Ненецкого автономного округа завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве мальчика в одном из городских детских садов.
Политика
Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
Футбол
Агент Варга: По Соболеву есть предметный интерес со стороны клубов АПЛ
Спрашивали мое мнение о нем. Предметный интерес [со стороны клубов АПЛ] к нему есть.
Происшествия
В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора
В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр – горел телевизор.
Космос
Власти Ирана заявили о подготовке к запуску в космос двух спутников
О готовности двух искусственных спутников Земли Zafar к запуску заявил министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.
Политика
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Общество
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
Экономика
Обновили контрольные соотношения к 6-НДФЛ и РСВ
Еще письмом от 17.10.2019 № БС-4-11/21381 ФНС России дополнила контрольные соотношения 6-НДФЛ двумя новыми.
Общество
После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор
Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока-2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.
Общество
Скабеева ответила на предложение Водонаевой оштрафовать ее
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на предложение модели Алены Водонаевой сначала оштрафовать ее, Виталия Милонова и Ивана Охлобыстина, а также Ольгу Глацких за их слова.
Происшествия
В центре Сиэтла произошла стрельба
В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах.
Общество
Модельер Жан-Поль Готье провел свой последний показ в рабочей одежде
Французский дизайнер Жан-Поль Готье провел свой последний модный показ в театре Шатле в Париже.
Футбол
Доменико Тедеско прокомментировал стычку Джано и Мельгарехо
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением по поводу стычки Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита».
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
Шоу-бизнес
Цекало запретил детям упоминать о бывшей жене
Александра и Михаил редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме.