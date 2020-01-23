Экономика

Пятый каналПятый каналНазваны источники 4,5 триллионов рублей на выполнение задач президента

Помимо прочего, наиболее вероятным источником финансирования для исполнения поручений президента России «Известия» называют отмену части налоговых льгот. В настоящее время они уже обходятся бюджету в более чем четыре триллиона рублей в год.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известия22 января в 16:01

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Нас покупают на наши же деньги

Росбалт24 января в 08:04

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известия22 января в 19:04

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новости22 января в 23:07

Названы источники 4,5 трлн рублей на финансирование задач президента

РЕН ТВ22 января в 23:59

Стало известно о возможных проблемах с финансированием плана Путина

Lenta.ru22 января в 20:02

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°22 января в 20:00

На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru23 января в 03:03
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Политика

Адвокаты Трампа начали его защиту на процессе по импичменту

Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:30
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 31

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 31. Об этом 26 января сообщает агентство Anadolu со ссылкой на спасательные службы.
Известия вчера в 18:48
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 24 января в 06:00
Здоровье

Стали известны первые симптомы китайского коронавируса

Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:38
Общество

Российский туроператор решил эвакуировать туристов с острова Хайнань

Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании.
REGNUM вчера в 22:51
Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Югополис 24 января в 13:05
Армия и оружие

У новых украинских БТР появились трещины

Из-за дефектов сварного шва на корпусе боевой машины появились трещины. Новый бронетранспортер уже прошло проверку украинского Минобороны.
Аргументы недели вчера в 10:31
Общество

ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с космодрома Плесецка решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в ее электрооборудовании.
Газета.Ru 00:22
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
Политика

Эксперт назвал давней позицией требование Польши компенсации от РФ

По мнению эксперта, Польша выражает подобные претензии не только России, но также Украине и Германии, поскольку не может избавиться от исторических обид.
Москва 24 01:08
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Здоровье

Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса

Глава центра по контролю заболеваний Ху Вэньбо (Xu Wenbo) прокомментировала разработку вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Lenta.ru 00:34
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro вчера в 10:18
Кино

Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Газета.Ru вчера в 18:01
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Котову

25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь вчера в 07:14
Кино

Disney официально начал работу над сиквелом «Капитан Марвел»

Блокбастер 2019 года «Капитан Марвел», с Бри Ларсон в роли Кэрол Дэнверс, собрал 1,13 миллиарда долларов в мировом прокате.
Inc-news.ru 23 января в 11:06
Шоу-бизнес

С шоу Дмитрия Шепелева требуют миллион за обман

StarHit.ru вчера в 22:30
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости вчера в 13:43
Гаджеты

Электрокары Tesla обновятся по-крупному

Электромобили Tesla получат от производителя первое крупное обновление программного обеспечения.
Anonsens вчера в 22:07
Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ 24 января в 12:22
Общество

Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
РИА Новости 24 января в 08:15
Гаджеты

Samsung предлагает дорогие наушники Galaxy Buds+ бесплатно

Компания Samsung предлагает бесплатно получить наушники Samsung Galaxy Buds+.
ToDay News Ufa вчера в 14:20
Экономика

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
РБК вчера в 18:25
Интернет

Windows 7 не может умереть. От Microsoft требуют дать ОС вторую жизнь

Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation) решил поддержать общественность и опубликовал петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 вторую жизнь.
iXBT.com вчера в 21:23
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

Главное управление МВД России по Красноярскому краю 24 января на своем официальном сайте опубликовало видео задержания организаторов студии в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
Известия 24 января в 14:27
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении темпов распространения коронавируса

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в стране ускорились темпы распространения коронавирусной инфекции.
Профиль вчера в 11:35
Армия и оружие

«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа

Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
News.ru 23 января в 19:49
Авто

Toyota и Lexus отзовут более 82 тысяч автомобилей в России

AutoNews 23 января в 08:14
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru вчера в 16:32
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