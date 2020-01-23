Экономика

RT на русскомRT на русском«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Основным источником средств, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчётами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

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«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новостивчера в 23:07

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

RT на русском01:42

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48

На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru03:03

Стало известно о возможных проблемах с финансированием плана Путина

Lenta.ruвчера в 20:02

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Известиявчера в 16:01
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Ксения Собчак показала новые фото подросшего сына

Ксения отдыхает вместе с подругами и их детьми, а мужа Константина Богомолова почему-то с ней замечено не было.
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В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 21 января в 13:16
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Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

РИА Новости 04:24
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Археологи нашли новые драгоценности скифов в Крыму

Москва 24 05:25
Политика

Путин считает справедливым гнев в отношении нацистов

Президент РФ Владимир Путин считает справедливым гнев в отношении нацистов в связи с их деяниями во время Второй мировой войны.
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Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста

Президент Владимир Зеленский отказался от участия в V Всемирном форуме памяти Холокоста, который проходит в Израиле.
Российская газета 05:32
Наука

Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Газета.Ru 03:36
Политика

Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых

Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
RT на русском 05:31
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС вчера в 17:19
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В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус

В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Российская газета 06:16
Общество

На улицы Екатеринбурга вышли слоны

Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.
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Единоборства

Отец Нурмагомедова назвал договорным бой Макгрегора с Серроне

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Происшествия

Сотрудник МЧС задержан по делу о гибели людей в пермском отеле

Известия вчера в 13:57
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета 21 января в 18:10
Армия и оружие

В ДНР оценили заявление главы Минобороны Украины о полном отводе сил

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявление главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка о причинах отказа Киева от полного разведения сил в Донбассе.
RT на русском вчера в 09:29
Общество

Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

REGNUM 03:11
Здоровье

В Париже китаянка с температурой прошла контроль в аэропорту

Посольство Китая во Франции связалось с жительницей Уханя, которая смогла с кашлем и температурой пройти контроль в аэропорту Парижа, выпив жаропонижающие, и потребовало немедленно позвонить по номеру экстренной медицинской помощи, следует из заявления дипмиссии.
РИА Новости вчера в 21:10
Политика

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
REGNUM 02:48
Футбол

Обамеянг согласился перейти в «Барселону»

Нападающий английского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг дал свое согласие на переход в испанскую "Барселону" в текущее зимнее трансферное окно.
ProstoProSport 03:15
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване

Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
ТАСС 06:42
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
РИА Новости 02:17
Футбол

Доменико Тедеско: уход Бакаева стал для меня большим сюрпризом

Вести.Ru 01:41
Культура

Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci

ToDay News Ufa 06:59
Политика

Организация TI зафиксировала рекордный уровень коррупции в США

Международная организация Transparency International опубликовала доклад за 2019 год об индексе восприятия коррупции, который зафиксировал рекордный ее уровень в США с 1995 года, передает РИА Новости.
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Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
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Возняцки победила Ястремскую во 2-м круге Australian Open

Датчанка Каролина Возняцки вышла в третий круг Australian Open — 2020, который является для нее последним турниром в карьере.
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Происшествия

В Пермском крае многодетная мать подозревается в убийстве двух детей

«Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы города Кудымкара, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК России («убийство двух лиц, малолетнего»)», — указывается в заявлении.
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Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Общество

В Китае изолировали два города из-за коронавируса

Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
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