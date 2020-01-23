Экономика

RT на русскомRT на русском«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Основным источником средств, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчётами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

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Послание президента могут реализовать за счёт нефтяников

REGNUM09:33

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новостивчера в 23:07

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

RT на русском01:42

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48

На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru03:03

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Известиявчера в 16:01
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Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна

Privet-Rostov.ru 09:03
Политика

Работающим пенсионерам вернут индексацию

Как сообщает ToDay News Ufa, президент Российской Федерация имел ввиду постоянный ростом пенсий работающих пенсионеров.
ToDay News Ufa 06:07
Общество

Путин открыл в Израиле мемориал героям блокадного Ленинграда

Президент России Владимир Путин открыл в Иерусалиме мемориал «Свеча памяти», посвященный героям блокадного Ленинграда.
Коммерсантъ 07:22
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
Происшествия

Пьяного 10-летнего мальчика нашли на улице в российском городе

В Саратове прохожие нашли на улице 10-летнего пьяного мальчика.
Lenta.ru вчера в 23:17
Общество

Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Ведомости 02:19
Технологии

Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.
Газета.Ru 09:55
Здоровье

Малышева рассказала о защите от коронавируса из Китая

Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева прокомментировала ситуацию со вспышкой коронавируса в Китайской Народной Республике (КНР).
Московский Комсомолец 07:07
Политика

Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:11
Наука

Стресс действительно делает седыми волосы

ToDay News Ufa 07:55
Здоровье

Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 610

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 617.
RT на русском 02:46
Происшествия

В центре Курска горит кафе «Мимино»

В 17-05 поступило сообщение о пожаре в кафе "Мимино" по адресу Красная площадь,7. Сейчас на месте работают пожарные.
Секунда 09:56
Гаджеты

Fujifilm представила камеру X-T200 с бюджетным 35-мм объективом

Fujifilm также объявила о своем самом дешевом объективе X-mount – XC 35mm f / 2 по цене 199 долларов.
ГЛАС.RU 06:01
Происшествия

В Москве двое детей наелись снега возле школы и отравились

В столице России двое малолетних школьников отравились снегом. Дети наелись снега, который лежал возле школы на улице Красных зорь.
Регион online 08:22
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Культура

Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci

ToDay News Ufa 06:59
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на ЧЕ

РИА Новости 10:21
Здоровье

Пензенцев призвали воздержаться от поездок в Китай из-за коронавируса

Жителям Пензенской области рекомендую воздержаться от посещения КНР, а также стран Юго-Восточной Азии, - указал Иван Белозерцев.
Smi58.ru 03:36
Происшествия

Болгария пока не уведомила посольство об обвинении против россиян

Согласно заявлению на сайте ведомства, обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В. Т. Имена обвиняемых не указываются.
РИА Новости 08:54
Политика

Александровское подворье в Иерусалиме перейдет в собственность РПЦ

По словам министра абсорбции и стратегического планирования Израиля Зеэва Элькина, через 60 дней Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано в собственность российской стороне.
Московский Комсомолец вчера в 17:05
Здоровье

В Севастополе начнут проводить новый тип операций на сердце

Жители Севастополя впервые смогут проходить аорто-коронарное шунтирование (операцию, позволяющую восстановить кровоток в сердце), не выезжая в другие регионы.
Будущее России. Национальные проекты 10:08
Шоу-бизнес

Толкалина позировала в образе Венеры

В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
WomanHit.ru 04:55
Политика

Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию

Варшава недавно приняла решение о начале дезинформационной кампании в отношении РФ по вопросам Второй мировой войны.
Российская газета 10:09
Общество

Госдума приняла закон о праве ребенка на жилье после развода родителей

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, который позволит привлекать к расходам на жилье ребенка того родителя, который живет отдельно после развода.
Российская газета 04:29
Политика

Королева Елизавета II подписала билль о Brexit

Билль о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) обрел статус закона, после того как в четверг, 23 января, его подписала королева Елизавета II.
Известия 10:19
Биатлон

Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
RT на русском 10:08
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Политика

Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле

Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
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Теннис

Хачанов обыграл Имера и вышел в третий круг Australian Open

Россиянин Карен Хачанов оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
ProstoProSport 07:27
Футбол

Андрей Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Химки»

Андрей Талалаев ушел в отставку с должности главного тренера "Химок", выступающих в первенстве ФНЛ, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.
Российская газета 08:39
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