Экономика

RT на русскомRT на русском«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Основным источником средств, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчётами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

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СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48

На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru03:03

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

RT на русском01:42

Послание президента могут реализовать за счёт нефтяников

REGNUM09:33

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новостивчера в 23:07

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известиявчера в 19:04
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