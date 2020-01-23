Экономика
RT на русском«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Основным источником средств, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчётами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей.
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с чего всё началось
Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.Известиявчера в 16:01
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СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
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