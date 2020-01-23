Экономика

RT на русскомRT на русском«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Основным источником средств, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчётами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей.
Читать в источнике
Комментировать591
с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Послание президента могут реализовать за счёт нефтяников

REGNUM09:33

На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru03:03

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новостивчера в 23:07

Стало известно о возможных проблемах с финансированием плана Путина

Lenta.ruвчера в 20:02

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известиявчера в 19:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Общество

Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
РБК 12:58
Наука

В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях

Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Vevby.ru 00:25
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Политика

Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
Газета.Ru 09:11
Шоу-бизнес

Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Вечерний курьер вчера в 11:47
Общество

Население Украины сократилось на 11,5 млн человек

Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
BFM.ru 09:23
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Другим распоряжением Мишустин уволил с поста главы ПФР Антона Дроздова и назначил его на должность заместителя министра финансов.
РБК вчера в 17:22
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 21 января в 13:16
Общество

Из-за коронавируса в Китае изолируют уже второй город

Хуанган станет уже вторым городом в Китае, изолированным из-за вспышки эпидемии нового коронавируса.
Life.ru 05:05
Единоборства

Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко

Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.
RT на русском 10:23
Политика

Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах

Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Аргументы и Факты 02:10
Политика

Путина в Израиле встретили благодарностями за освобождение Освенцима

Комсомольская правда 05:07
Армия и оружие

Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
BFM.ru 04:10
Политика

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 04:58
Недвижимость

Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина

Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей, при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».
Красная весна 13:22
Общество

Мацуев и Калягин предложили внести в Конституцию поправку о культуре

Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России - пианист Денис Мацуев, художественный руководитель театра "Et Cetera" Александр Калягин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский - предложили изменения в статью Основного закона, касающиеся культуры.
Газета.Ru 13:25
Биатлон

Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
RT на русском 10:08
Финансы

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
РИА Новости 13:10
Футбол

Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком

«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», – сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.
Sports.ru 07:11
Гаджеты

Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны

Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
ToDay News Ufa 03:01
Фигурное катание

Татьяна Тарасова впервые после скандала заговорила об Этери Тутберидзе

ГлобалМСК.ру 09:00
Политика

Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле

Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
ИА Новороссия 03:13
Хоккей

Голкипер «Спартака» Гудачек пропустит матч КХЛ с «Северсталью»

Голкипер московского "Спартака" Юлиус Гудачек не примет участия в матче регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой "Северстали", место в воротах "красно-белых" займет Никита Беспалов, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
РИА Новости 10:55
Авто

Skoda показала новый кроссовер на видео

Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
Тарантас Ньюс 09:30
Политика

ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины из-за птичьего гриппа

Евросоюз временно приостановил ввоз из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.
Коммерсантъ 07:43
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости вчера в 05:57
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Наука

Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая

РИА Новости 04:09
Общество

Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

REGNUM 03:11
Армия и оружие

Американские военные перехватили российского генерала в Сирии

У российских и американских военных ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии.
Lenta.ru 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное