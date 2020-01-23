Экономика

RT на русскомRT на русском«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Основным источником средств, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчётами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

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Послание президента могут реализовать за счёт нефтяников

REGNUM09:33

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

RT на русском01:42

На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru03:03

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новостивчера в 23:07

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Известиявчера в 16:01
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Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Политика

Путин рассказал о поразившем его факте про блокаду Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о любопытном факте, который его потряс несколько дней назад.
Экономика сегодня 07:25
Политика

Палестина предостерегла Израиль и США от заключения «сделки века»

Администрация президента США объявила, что пригласила премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера израильской оппозиции Бени Ганца в Вашингтон на следующей неделе для обсуждения «перспективы мира» с палестинцами.
РБК 16:21
Политика

Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран СБ ООН

Лондон ожидает дополнительных деталей о предложении российского президента Владимира Путина по проведению саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН в 2020 году.
РБК 14:02
Шоу-бизнес

Внезапно умер сын Раисы Рязановой

У Раисы Ивановны случилась трагедия — не стало ее единственного сына Данилы Перова. Смерть наступила в результате оторвавшегося тромба.
StarHit.ru вчера в 10:30
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае увеличилось до 644

RT на русском 13:16
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

Роспотребнадзор рекомендует российским туристам до стабилизации эпидемиологический обстановки, связанной со случаями заболевания, вызванными новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), воздержаться от посещения этой страны.
Интерфакс 19:21
Общество

МВД закупило компьютеры на отечественной ОС Astra Linux

В октябре 2018 года сообщалось, что Минобороны перейдет с Windows на Astra Linux.
Эхо Москвы 19:07
Авто

Седан Datsun on-DO получил обновлённый дизайн и стал дороже

У машины появились новые боковые зеркала с повторителями поворотов, а бамперы теперь окрашены в цвет кузова даже у седанов в базовой комплектации.
Wroom.ru 21 января в 03:55
Армия и оружие

США проведут совместные с Колумбией военные учения

Представители американских и колумбийских вооруженных сил проведут совместные учения, которые состоятся в Колумбии в конце января.
ТАСС 20 января в 19:34
Футбол

«Атлетико» проиграл в Кубке Испании клубу 3-го дивизиона

«Атлетико» не смог выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Команда Диего Симеоне в дополнительное время проиграла клубу 3-го дивизиона.
Спорт-Экспресс 17:38
Политика

В Турции назвали Россию обманщицей

В Турции отреагировали на информацию о том, что контракт Москвы и Анкары на поставки С-400 «не предполагал передачи технологий, даже частичной».
Рамблер 13:08
Политика

Осужденная в РФ израильтянка сочла лишним просить Путина о помиловании

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала писать российскому лидеру самостоятельное ходатайство о помиловании.
Газета.Ru 10:56
Экономика

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить

В изначальном варианте, в случае уплаты НДФЛ со всей суммы, человеку придется заплатить 130 тысяч рублей.
РЕН ТВ 19:44
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM 19:07
Финансы

Неназванный покупатель приобрел у Минфина ОФЗ на 58 млрд рублей

Облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2025 году за 58 млрд рублей приобрел на аукционе в среду 22 января неизвестный покупатель.
Ведомости 17:23
Финансы

Вклады в России оказались рекордно невыгодными

Вклады в России оказались рекордно невыгодными. Причиной уменьшения ставок по вкладам стало снижение ключевой ставки Банком России.
Lenta.ru 12:23
Общество

Россиянин Бурков частично признал вину в киберпреступлениях в суде США

Известия 18:41
Гаджеты

Представлена колонка JBL Pulse 4

Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представляет портативную колонку JBL Pulse 4. Привычная светодиодная подсветка высокого разрешения теперь занимает всю поверхность устройства.
iXBT.com 09:45
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не уволит Сульшера

«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды.
Евро-футбол.ру 06:10
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия 12:57
Кино

Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сваты»

Стерлеград 21 января в 10:31
Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
РИА Новости 03:55
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Общество

Коллекторов хотят допустить до долгов россиян за ЖКХ

Коллекторов собираются допустить до полноценной работы с долгами россиян за услуги ЖКХ.
Мойка78 21 января в 21:20
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Культура

The American Conservative (США): почему американцы любят членов королевской семьи? Потому что втайне мы скучаем по белой кости (The American Conservative)

Решение принца Гарри и Меган Маркл «отойти» от исполнения королевских обязанностей напомнило мне о странном восхищении американцев членами британской королевской семьи.
ИноСМИ 16:59
Армия и оружие

Армия США получила «летающий авианосец»

В США появится "летающий авианосец". так эксперты назвали военно-транспортный самолет С-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотных аппаратов Ч-61А, создаваемых в рамках программы Gremlins.
РЕН ТВ 17:03
Авто

В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%

Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.
Автоновости дня 05:16
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