Экономика
РИА Новости«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.
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с чего всё началось
Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.Известиявчера в 16:01
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СМИ: ради выполнения обещаний президента придется отменять налоговые льготы нефтяникам
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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Телеканал 360°вчера в 20:00
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