Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

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На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru03:03

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Российская газетавчера в 10:31

СМИ: ради выполнения обещаний президента придется отменять налоговые льготы нефтяникам

Московский Комсомолецвчера в 23:07

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новостивчера в 23:07

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Известиявчера в 16:01

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48
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Здоровье

У прибывших в Петербург из Китая пациентов подтвердили диагноз ОРВИ

При обследовании россиянина и китайца, которые прибыли в Петербург из КНР, где идет вспышка нового вида коронавируса, и попали в больницу, подтвердился диагноз ОРВИ, коронавирусная инфекция не выявлена, сообщила РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:55
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Общество

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о «минировании»

Вычислен сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о "минировании" российских судов, школ, больниц, он находится в Нидерландах, сообщает ЦОС ФСБ в четверг.
РИА Новости 02:07
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Политика

Силовой сценарий возвращения Донбасса: у Зеленского сделали заявление

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", сомневается, что у Минобороны Украины есть силовой сценарий по возвращению Донбасса.
Российский Диалог 02:14
Общество

Модельер Жан-Поль Готье провел свой последний показ в рабочей одежде

Французский дизайнер Жан-Поль Готье провел свой последний модный показ в театре Шатле в Париже.
Lenta.ru 01:30
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Общество

Александр Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
ТАСС 02:27
Политика

Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» для США

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Украина является "огромным торговым партнером" для США, поэтому ситуация в республике имеет большое значение для Вашингтона.
РИА Новости вчера в 16:16
Политика

Киев намерен передать железную дорогу в управление Deutsche Bahn

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев собирается передать железные дороги немецкому оператору Deutsche Bahn на десять лет.
Известия 02:37
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Мойка78 вчера в 22:31
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru вчера в 08:11
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости 20 января в 10:13
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 21 января в 06:07
Общество

Многодетным отцам в России могут разрешить досрочный выход на пенсию

RT на русском вчера в 14:06
Технологии

В сети появился анимационный фильм, полностью созданный на Unity

Unity Technologies выпустила короткометражный анимационный фильм, созданный на одноимённом игровом движке компании.
REGNUM 02:26
Футбол

«Рубин» заплатил за Йевтича 600 тысяч евро

Soccer.ru 02:38
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК вчера в 14:25
Политика

Путин прибыл в Израиль с однодневным визитом

REGNUM 02:20
Космос

Стало известно о возможном взрыве американского спутника Spaceway-1

Как сообщила DirecTV в отчете Федеральной комиссии по связи (FCC), батареи повредились в декабре и, по мнению Boeing, могут разрушиться при очередной зарядке, что, возможно, приведет к взрыву Spaceway-1.
Взгляд.ру 02:47
Происшествия

СК РФ выступает за заочный арест сахалинского бизнесмена Кана

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого (Олега Кана — ред) заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении официального представителя, размещенном на официальном сайте СК РФ.
REGNUM 01:01
ЖКХ

Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора

В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
REGNUM вчера в 11:04
Кино

Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо

Голливудский актер Брэд Питт рассказал о необычном прозвище, которое ему дал партнер по фильму "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо.
РЕН ТВ 21 января в 07:24
Происшествия

Следствие по делу об убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара завершено

СК России завершил следственные действия по уголовному делу об убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
RT на русском 02:33
Политика

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов.
РБК 00:01
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