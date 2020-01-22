Экономика

RT на русскомRT на русском«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Основным источником средств, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчётами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

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На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru03:03

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Известиявчера в 16:01

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новостивчера в 23:07

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

RT на русском01:42

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Российская газетавчера в 10:31
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Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Общество

Александр Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
ТАСС 02:27
Хоккей

Сборная России по хоккею победила США в финале юношеской Олимпиады

Сборная России по хоккею уверенно обыграла команду США в финале III Зимних юношеских Олимпийских игр (игроки не старше 16 лет).
Профиль вчера в 12:43
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник вчера в 18:21
Космос

Индия отправит в космос робота-женщину

Ранее посол России в Индии Николай Кудашев заявил, что при отправке робота в космос Индия использует российский опыт с роботом "Федором", который был отправлен на околоземную орбиту 22 августа 2019 года на корабле "Союз МС-14" и вернулся на Землю 7 сентября.
Газета.Ru вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Теннис

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Четвёртая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, взял верх над испанцем Педро Мартинесом Портеро, занимающим 168-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/1, 6/3 во втором круге "мэйджора" в Мельбурне.
GoTennis.ru вчера в 23:33
Общество

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 02:07
Политика

Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал возможность провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Израиле, куда оба лидера приедут на памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Здоровье

Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Мойка78 вчера в 22:31
Здоровье

Диетолог предупредил, что ожирение может быть заразным

Ожирение – не вирус и не может передаваться от человека к человеку, но бывают исключения; возможны случаи "социального заражения" ожирением, рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
РИА Новости вчера в 19:09
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 21 января в 13:16
Происшествия

В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей

По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
REGNUM 02:52
Футбол

Доменико Тедеско: уход Бакаева стал для меня большим сюрпризом

Вести.Ru 01:41
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Общество

Парашют «Шанс» для спасения людей из высотных зданий выходит на рынок

Новейшая парашютная система "Шанс" разработки холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех), благодаря которой люди смогут покинуть высотные здания в случае чрезвычайных ситуаций, получила сертификат соответствия и выходит на рынок.
ТАСС 03:10
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 11:19
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Происшествия

У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус

22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково.
РБК вчера в 12:07
Культура

Новый министр культуры Ольга Любимова скрыла свои записи в «ЖЖ»

Югополис 01:48
Происшествия

В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора

РИА Новости 00:43
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Lenta.ru 01:50
Общество

Модельер Жан-Поль Готье провел свой последний показ в рабочей одежде

Французский дизайнер Жан-Поль Готье провел свой последний модный показ в театре Шатле в Париже.
Lenta.ru 01:30
Политика

Гончарук заявил, что правительство Украины не будет уходить в отставку

Гончарук подчеркнул, что кабмин будет работать с действующим президентом и Верховной радой и что в президентской команде "все прекрасно", внутри нее "беспрецедентная координация".
ТАСС 02:37
Шоу-бизнес

София Ротару выступила на юбилее супруги российского бизнесмена

Стоит отметить, что на мероприятии выступали многие знаменитости первой величины, в том числе и Филипп Киркоров, который в некотором роде заменил гостям Аллу Пугачеву, исполнив ее песню «Миллион алых роз».
RuNews24.ru вчера в 08:22
Энергетика

У «сланцевой революции» кончается дешевый газ

Проблемы сланцевой добычи нефти в США последнее время обсуждаются немало.
РИА Новости 00:00
Политика

В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией

Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Известия вчера в 21:08
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