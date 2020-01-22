Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
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«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

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Минфин не планирует менять бюджетное правило

Российская газетавчера в 10:31
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Общество

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Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

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Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
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СЕ отметил сохраняющуюся атмосферу нетерпимости и ксенофобии в Польше

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Численность населения Украины сократилась более чем на 10 млн человек

Численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 млн человек и составляет 37 млн человек.
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Украинский моряк рассказал о «похищенных» с кораблей унитазах

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В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

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