Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

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На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru03:03

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новостивчера в 23:07

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48

СМИ: ради выполнения обещаний президента придется отменять налоговые льготы нефтяникам

Московский Комсомолецвчера в 23:07

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

RT на русском01:42

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Известиявчера в 16:01
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Политика

Названы причины сокращения населения Украины

Напомним, что по результатам прошлой переписи населения, которая прошла на Украине в 2001 году, в стране проживало 48,45 миллиона человек.
Российская газета 07:16
Гаджеты

Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
3DNews 21 января в 10:29
Политика

Путин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его

REGNUM 08:38
Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
РИА Новости 02:52
Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
РИА Новости 03:55
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
Политика

Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону

Lenta.ru 08:24
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Общество

В Пекине отменили все масштабные мероприятия из-за коронавируса

Власти Пекина отменили все масштабные общественные мероприятия в столице, чтобы предотвратить эпидемию пневмонии, вызываемую новым коронавирусом 2019-nCoV.
Известия 07:16
Единоборства

Опубликован проморолик боя Емельяненко – Исмаилов

Российская бойцовская организация АСА опубликовала свой проморолик посвященный грядущему поединку Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
ГЛАС.RU 04:31
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна

Смахивая слезы Екатерина Волкова признается ведущей Лере Кудрявцевой, что продолжительное время скрывала от родных и близких свой страшный диагноз.
Privet-Rostov.ru 09:03
Политика

Украина захотела пересмотра Минских соглашений

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Резников сообщил, что Киев желает пересмотра Минских соглашений.
Наша версия 08:59
Футбол

Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком

Председатель совета директоров петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала о решении продлить соглашение с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:44
Общество

Новая министр культуры Любимова скрыла свои «некультурные» записи в ЖЖ

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Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

ТАСС 03:43
Политика

Матвейчев: первой задачей Путина было сохранение государства

При вступлении Владимира Путина на пост президента России 20 лет назад главным было сохранение самого государства, а следующим шагом - экономический подъем, считает политолог Олег Матвейчев.
Газета.Ru 07:01
Политика

Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
ФАН 08:46
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова принял вызов Волочковой и показал свой шпагат

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин разместил пост в инстаграме и написал, что принимает «ШпагатныйЧеллендж» Анастасии Волочковой.
7 новостей 05:57
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Происшествия

Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева

Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.
Коммерсантъ 08:42
Политика

В России восстановят индексацию пенсии работающим пенсионерам

Как сообщает ToDay News Ufa, президент Российской Федерация имел ввиду постоянный ростом пенсий работающих пенсионеров.
ToDay News Ufa 06:07
Политика

Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет

В своем аккаунте в Twitter премьер отметил, что германские специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
Интерфакс 06:09
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Здоровье

В Минздраве предложили выдавать направления на анализы дистанционно

Бойко отметила, что возможность предоставления дистанционных медицинских услуг будет обсуждаться по мере того, как будет развиваться данная отрасль здравоохранения.
Москва 24 07:37
Происшествия

В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде

Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 07:36
Здоровье

В Тульской области ввели противоэпидемические меры из-за коронавируса

По данным регионального Роспотребнадзора, в Тульской области на сегодняшний день случаев заражения вирусом не зарегистрировано.
МК в Туле 02:25
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