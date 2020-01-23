Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

2 трлн в бюджете есть, и столько же не хватает. Наиболее вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей.
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СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБК22 января в 23:48

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новости22 января в 23:07

Стало известно о возможных проблемах с финансированием плана Путина

Lenta.ru22 января в 20:02

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°22 января в 20:00

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известия22 января в 19:04
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