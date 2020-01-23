Экономика
РИА Новости«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.
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с чего всё началось
Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.Известиявчера в 16:01
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СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
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