Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Новый премьер уже объявил, что дополнительно потребуется выделить 4,5 трлн рублей до 2024 года. 450 млрд понадобятся уже в 2020-м — эти расходы покроют свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства, и деньгами Резервного фонда правительства.
Известия22 января в 16:01

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Нас покупают на наши же деньги

Росбалтвчера в 08:04

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°22 января в 20:00

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБК22 января в 23:48

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новости22 января в 23:07

Стало известно о возможных проблемах с финансированием плана Путина

Lenta.ru22 января в 20:02

На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru23 января в 03:03

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Известия22 января в 16:01
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Биатлон

Гараничев и Юрлова-Перхт не примут участия в масс-стартах в Поклюке

Из мужской сборной России в гонку с массовым стартом отобрались Александр Логинов и Матвей Елисеев, входящие в топ-25 общего зачета Кубка мира, а также дебютант основной команды Кирилл Стрельцов, показавший 17-й результат в индивидуальной гонке, сообщает Матч ТВ.
Bookmaker-ratings.ru 02:36
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Синоптик предупредил москвичей о похолодании и метелях

К выходным ночью ожидается минус два — семь и днем ноль — минус пять.
РИА Новости 01:56
Спорт

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону

Вэньцзюнь победила Горячкину в ходе тай-брейка, где были сыграны четыре партии.
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Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник российского президента Владислав Сурков покинул госслужбу. Об этом в субботу, 25 января, заявил политолог Алексей Чеснаков.
Известия 01:04
Армия и оружие

В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24

Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Красная весна 02:44
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru 23 января в 14:47
Политика

Сбивший украинский Boeing военный попал в тюрьму

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил в интервью Der Spiegel, что военнослужащий, который по ошибке сбил украинский пассажирский Boeing под Тегераном 8 января, сейчас находится в тюрьме.
РБК 03:46
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Газета.Ru вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Пятый канал вчера в 21:25
Авто

На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
Автоновости дня вчера в 01:44
Хоккей

Василевский стал вторым в конкурсе вратарей на Матче звезд НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский второй год подряд занял второе место в конкурсе All-Star Skills, который проходит перед Матчем звезд НХЛ.
Bookmaker-ratings.ru 00:54
Происшествия

В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ вчера в 14:29
Политика

Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения, выразив уверенность в углублении дружественных связей двух стран.
ТАСС 01:58
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Гаджеты

Новая утечка раскрывает размеры и облик смартфонов Samsung Galaxy S20

Популярный блогер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, и ресурс Mobile Fun опубликовали новую информацию о флагманских смартфонах Samsung семейства Galaxy S20.
3DNews вчера в 23:57
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Политика

Зеленский объяснил свой отказ принять отставку Гончарука

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью израильскому 9 каналу прокомментировал своё решение оставить премьер-министра страны Алексея Гончарука на посту.
RT на русском вчера в 19:19
Здоровье

В Китае впервые от коронавируса умер врач

В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.
Lenta.ru 02:47
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
BFM.ru вчера в 08:35
Футбол

Кокорин согласился перейти в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру вчера в 08:15
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
OAnews вчера в 01:18
Футбол

Red Bull не намерен покупать «Спартак»

Австрийская компания Red Bull не намерена покупать московский «Спартак», сообщает Salzburger Nachrichten.
Чемпионат 01:22
Теннис

Рублев победил Гоффена в третьем раунде Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
РИА Новости 02:20
Политика

Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
RT на русском вчера в 23:54
Здоровье

Воронежская больница закупила 78 кг красной икры

Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
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Космос

Ученые обнаружили кислород в атмосфере древней звезды

Группа ученых из Калифорнийского университета обнаружила кислород в составе атмосферы древней звезды.
Территория новостей 00:06
Футбол

Комличенко почти в «Динамо», Чалов не уедет в АПЛ

Спорт-Экспресс 03:45
Кино

Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Текст»

Премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина Клима Шипенко «Текст».
Дождь вчера в 14:30
Энергетика

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
РИА Новости вчера в 15:57
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