Новый премьер уже объявил, что дополнительно потребуется выделить 4,5 трлн рублей до 2024 года. 450 млрд понадобятся уже в 2020-м — эти расходы покроют свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства, и деньгами Резервного фонда правительства.

с чего всё началось

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.

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