Экономика
РИА Новости«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.
Читать в источнике
Оценить700
с чего всё началось
Новый премьер уже объявил, что дополнительно потребуется выделить 4,5 трлн рублей до 2024 года. 450 млрд понадобятся уже в 2020-м — эти расходы покроют свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства, и деньгами Резервного фонда правительства.Известия22 января в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Телеканал 360°22 января в 20:00
На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов
URA.Ru23 января в 03:03
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Биатлон
Гараничев и Юрлова-Перхт не примут участия в масс-стартах в Поклюке
Из мужской сборной России в гонку с массовым стартом отобрались Александр Логинов и Матвей Елисеев, входящие в топ-25 общего зачета Кубка мира, а также дебютант основной команды Кирилл Стрельцов, показавший 17-й результат в индивидуальной гонке, сообщает Матч ТВ.
Общество
Синоптик предупредил москвичей о похолодании и метелях
К выходным ночью ожидается минус два — семь и днем ноль — минус пять.
Спорт
Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону
Вэньцзюнь победила Горячкину в ходе тай-брейка, где были сыграны четыре партии.
Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник российского президента Владислав Сурков покинул госслужбу. Об этом в субботу, 25 января, заявил политолог Алексей Чеснаков.
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Политика
Сбивший украинский Boeing военный попал в тюрьму
Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил в интервью Der Spiegel, что военнослужащий, который по ошибке сбил украинский пассажирский Boeing под Тегераном 8 января, сейчас находится в тюрьме.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей
В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
Хоккей
Василевский стал вторым в конкурсе вратарей на Матче звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский второй год подряд занял второе место в конкурсе All-Star Skills, который проходит перед Матчем звезд НХЛ.
Происшествия
В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Политика
Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения, выразив уверенность в углублении дружественных связей двух стран.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Гаджеты
Новая утечка раскрывает размеры и облик смартфонов Samsung Galaxy S20
Популярный блогер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, и ресурс Mobile Fun опубликовали новую информацию о флагманских смартфонах Samsung семейства Galaxy S20.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Политика
Зеленский объяснил свой отказ принять отставку Гончарука
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью израильскому 9 каналу прокомментировал своё решение оставить премьер-министра страны Алексея Гончарука на посту.
Здоровье
В Китае впервые от коронавируса умер врач
В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Футбол
Кокорин согласился перейти в «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Футбол
Red Bull не намерен покупать «Спартак»
Австрийская компания Red Bull не намерена покупать московский «Спартак», сообщает Salzburger Nachrichten.
Теннис
Рублев победил Гоффена в третьем раунде Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
Политика
Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
Здоровье
Воронежская больница закупила 78 кг красной икры
Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
Космос
Ученые обнаружили кислород в атмосфере древней звезды
Группа ученых из Калифорнийского университета обнаружила кислород в составе атмосферы древней звезды.
Футбол
Комличенко почти в «Динамо», Чалов не уедет в АПЛ
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Текст»
Премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина Клима Шипенко «Текст».
Энергетика
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.