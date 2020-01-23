Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.
Читать в источнике
Комментировать593
с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Послание президента могут реализовать за счёт нефтяников

REGNUM09:33

На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru03:03

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Известиявчера в 16:01

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новостивчера в 23:07

Стало известно о возможных проблемах с финансированием плана Путина

Lenta.ruвчера в 20:02

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Политика

Организаторы удивились отказу Зеленского посетить форум по Холокосту

Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 06:51
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 11:50
Происшествия

В Севастополе семь студентов попали в больницу с возможным отравлением

Возможное отравление продуктами стало причиной госпитализации семи студентов Севастопольского госуниверситета, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах региона.
РИА Новости 14:31
Политика

Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран

Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Lenta.ru 15:11
Политика

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 04:58
Шоу-бизнес

Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год

В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Аргументы недели вчера в 10:33
Армия и оружие

Госдеп рассказал об инциденте с российским генералом в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте, произошедшем у американских военных с российским генералом на территории Арабской республики.
BFM.ru 14:51
Гаджеты

Стартовали продажи российского неубиваемого планшета

Компания Astra Linux, совместно с Mobile Inform Group официально объявили о начале продаж российского неубиваемого планшета MIG T10, который, к тому же, работает на базе отечественной операционной системы Astra Linux.
Ferra 10:03
Происшествия

Экс-министр Абызов заявил, что у него в СИЗО начался невроз

Вести.Ru вчера в 07:47
Гаджеты

Раскрыта дата выхода новой Motorola Razr

ToDay News Ufa 03:55
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

Московский Комсомолец 06:33
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru 07:21
Политика

Мишустин назначил нескольких замминистров

Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.
Коммерсантъ 02:14
Шоу-бизнес

Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac

Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Народные новости 04:23
Политика

Елизавета II подписала закон о Brexit

Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.
REGNUM 10:14
Недвижимость

Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина

Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».
Красная весна 13:22
Общество

Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
ТАСС 05:07
Гаджеты

Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны

Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
ToDay News Ufa 03:01
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Политика

Путин хочет пересмотреть состав потребительской корзины

Владимир Путин хочет пересмотреть состав потребительской корзины.
Ореанда-Новости 14:45
Авто

ГИБДД разъяснила положения нового закона о регистрации автомобилей

С 1 января в России действуют новые правила регистрации новых автомобилей.
Автоновости дня 07:42
Авто

В России запатентовали американскую Toyota Corolla

Компания Toyota запатентовала в России «американскую» версию седана Toyota Corolla SE 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 02:46
Финансы

ЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

ЦБ предлагает снизить удельный вес этого критерия при определении системной значимости банков.
РБК 09:29
Общество

ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане.
Коммерсантъ 14:00
Финансы

Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор

Неизвестный инвестор купил облигации купил облигации министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
REGNUM 14:32
Происшествия

В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде

РИА Новости 07:36
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Политика

Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле.
Газета.Ru 13:53
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

ТАСС 03:43
Биатлон

Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести

Российская газета 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное