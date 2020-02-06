Общество

ТАССТАСС«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

Сахалинская и Магаданская области стали лидерами по потреблению водки в России по итогам 2019 года. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
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40 градусов широты: составлен топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки

В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились «Известия».
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