Общество
ТАСС«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
Сахалинская и Магаданская области стали лидерами по потреблению водки в России по итогам 2019 года. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
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В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились «Известия».Известия16:01
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