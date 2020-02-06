Общество

РИА НовостиРИА Новости«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

Самыми "пьющими" стали Сахалинская и Магаданская области – 12 и 11,5 литров на душу населения в год. Также в первую пятерку рейтинга вошли Республика Коми (10,6 литра), Чукотка (10 литров) и Карелия (9,6 литра).
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с чего всё началось

40 градусов широты: составлен топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки

В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились «Известия».
Известия16:01

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«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

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Эксперты назвали лидирующие по продаже водки регионы

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