Общество

РИА НовостиРИА Новости«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

Самыми "пьющими" стали Сахалинская и Магаданская области – 12 и 11,5 литров на душу населения в год. Также в первую пятерку рейтинга вошли Республика Коми (10,6 литра), Чукотка (10 литров) и Карелия (9,6 литра).
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с чего всё началось

40 градусов широты: составлен топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки

В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

РИА Новостивчера в 21:51

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

ТАССвчера в 17:23

Эксперты назвали лидирующие по продаже водки регионы

Коммерсантъвчера в 21:35

Названы самые активно потребляющие водку регионы России

Lenta.ruвчера в 18:00

Названы регионы РФ, лидирующие по потреблению водки

Московский Комсомолецвчера в 17:54

Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки

RT на русскомвчера в 20:57

Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки

Известиявчера в 17:59
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Политика

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Lenta.ru вчера в 08:44
Происшествия

В Новосибирске автомобиль протаранил толпу пешеходов

В Новосибирске сегодня утром, 6 февраля, в Заельцовском районе водитель автомобиля «Тойота Королла» наехал на дорожный знак, а затем въехал в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть.
REGNUM 00:53
Баскетбол

«Химки» проиграли «Маккаби», несмотря на дабл-дабл Шведа

Спорт-Экспресс вчера в 18:35
Происшествия

В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных

В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Интерфакс 00:29
Футбол

Олег Кононов стал главным тренером латвийского клуба

Ранее Кононова связывали со сборной Азербайджана, но тренер отказался комментировать эту информацию.
ODDS.ru 04 февраля в 10:24
Происшествия

В грузинском монастыре обнаружено тело гражданина России

Тело гражданина РФ было обнаружено в одной из келий Марткопского монастыря, расположенного в 25 км от Тбилиси в Грузии.
REGNUM вчера в 15:07
Политика

Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
Газета.Ru вчера в 23:09
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Экономика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Общество

В Счетной палате раскритиковали работу правительства

В Счетной палате предложили усовершенствовать практику ежегодного отчета правительства в Госдуме и проведения "правительственных часов" в Федеральном собрании, передает ТАСС.
Газета.Ru 00:13
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:05
Здоровье

У итальянки на деснах выросли волосы

Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Аргументы и Факты 00:17
Армия и оружие

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК вчера в 06:52
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Российская газета вчера в 08:25
Здоровье

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

Где не хватает врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС

Комсомольская правда вчера в 21:38
Политика

«Инвестклимат в России определяется ФСБ»: Сергей Гуриев о новом правительстве и «конституционном самоперевороте»

Основные проблемы российской экономики не связаны с работой правительства, а относятся к компетенции Кремля, ФСБ и остальных так называемых «правоохранительных органов».
Forbes вчера в 23:20
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
Хоккей

Россия встретится с Финляндией в вынесенном матче Шведских игр

6-го числа наша команда встретится с Финляндией в вынесенной встрече в Хельсинки, после чего в Стокгольме 8 февраля россияне сыграют с Швецией и 9 февраля — с Чехией.
Нева Спорт вчера в 18:00
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

URA.Ru вчера в 10:01
Гаджеты

Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте

Игромания.ру 03 февраля в 11:41
Общество

В украинском учебнике географии нашли карту из Skyrim

ФедералПресс вчера в 19:08
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ

Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
РИА Новости 00:52
Наука

Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна.
ToDay News Ufa 03 февраля в 20:27
Происшествия

В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана

Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:33
Политика

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 00:58
Экономика

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
REGNUM 04 февраля в 19:16
Армия и оружие

SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО

Сирийское государственное агентство SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов по Дамаску.
РБК 00:55
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК вчера в 02:03
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