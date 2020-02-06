В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Самыми "пьющими" стали Сахалинская и Магаданская области – 12 и 11,5 литров на душу населения в год. Также в первую пятерку рейтинга вошли Республика Коми (10,6 литра), Чукотка (10 литров) и Карелия (9,6 литра).

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

Происшествия В Новосибирске автомобиль протаранил толпу пешеходов В Новосибирске сегодня утром, 6 февраля, в Заельцовском районе водитель автомобиля «Тойота Королла» наехал на дорожный знак, а затем въехал в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть.

Происшествия В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.

Происшествия В грузинском монастыре обнаружено тело гражданина России Тело гражданина РФ было обнаружено в одной из келий Марткопского монастыря, расположенного в 25 км от Тбилиси в Грузии.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Экономика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Общество В Счетной палате раскритиковали работу правительства В Счетной палате предложили усовершенствовать практику ежегодного отчета правительства в Госдуме и проведения "правительственных часов" в Федеральном собрании, передает ТАСС.

Здоровье У итальянки на деснах выросли волосы Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.

Здоровье Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей Где не хватает врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).

Хоккей Россия встретится с Финляндией в вынесенном матче Шведских игр 6-го числа наша команда встретится с Финляндией в вынесенной встрече в Хельсинки, после чего в Стокгольме 8 февраля россияне сыграют с Швецией и 9 февраля — с Чехией.