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«Известия»: новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика появится в России

Новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика появится в России.
Lenta.ru
В публикации отмечается, что оплата по российским картам "Мир" будет возможна с помощью QR-кода, через который продавец будет списывать деньги при покупке.
Газета.Ru
Предполагается, что код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении банка.
Lenta.ru
Кстати, в России уже несколько лет успешно работает национальная платежная система МИР.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

«Известия»: в России появится новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика
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