Большинство россиян (62 процента) признались, что денег им хватит не больше, чем на три месяца, 19 процентов смогут прожить на отложенные деньги до полугода, 15 процентов — год, 2 процента — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет.
Компания Saul Zaentz Co. объявила о намерении продать множество различных прав на фильмы, мерчандайзинг, игры, тематические развлечения, касающиеся знаменитых франшиз "Властелина колец", "Хоббит" и других произведений автора Дж.Р.Р. Толкина.
Президент России Владимир Путин лично пообещал приехать на Мюнхенскую конференцию 2007 года, заявил советник бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) Хорст Тельчик.