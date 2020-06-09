Путешествия

ТАССТАСС«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов газете "Известия".
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с чего всё началось

Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Известиявчера в 17:01

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В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30%

РБКвчера в 21:29

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

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В АТОР дали прогноз по ситуации с ценами на отдых в России

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«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30 процентов

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Россиянам объяснили, какие курорты подорожают этим летом

URA.Ru02:20

Спрогнозировано изменение цен на отдых в России

Lenta.ruвчера в 20:04

Отдых в России может подорожать на 30%

Известиявчера в 20:39
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы

Комсомольская правда вчера в 17:28
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Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета вчера в 10:49
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Происшествия

Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино

Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
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Шоу-бизнес

Валерия назвала хамством комментарий подписчицы прямого эфира

Комментарий женщины Валерия назвала хамством.
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Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
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Экономика

В Екатеринбурге скорректировали бюджет-2020

Екатеринбург, 9 июня 2020, 08:48 — REGNUM Екатеринбургская городская дума приняла поправки в бюджет города на 2020 год.
REGNUM 01:48
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

РБК вчера в 14:26
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Общество

Режим ЧС ввели в Благовещенске после ливня

В Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации для проведения аварийно-восстановительных работ после ливня и грозы.
Известия 03:19
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Кино

Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»

Киноафиша России 02:48
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Наука

Ученые обвинили США и Китай в создании коронавируса

По словам специалиста, генетические последовательности на поверхности коронавируса говорят о его лабораторном происхождении.
Известия вчера в 23:47
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Общество

Путин поручил увеличить размер пособия по безработице

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице, сообщается на официальном сайте Кремля.
Известия вчера в 21:55
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
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Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова ответила на слухи о причинах ухода из юмористического коллектива.
Lenta.ru 03:04
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Общество

Обрушение моста заблокировало работу Мурманского порта

По данным Мурманского управления МЧС, обрушение произошло после того, как вода подмыла насыпь опоры.
Говорит Москва 02:43
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Политика

Путин присвоил Захаровой ранг посла

REGNUM вчера в 06:51
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Здоровье

В Челябинске не нашли пригодных для купания водоемов

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Музыка

Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен

Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен.
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Шоу-бизнес

Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде

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Общество

Заболевший коронавирусом Евгений Ройзман попал в больницу с пневмонией

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом после обнаружения у него пневмонии, пишет «Интерфакс».
Ведомости 02:43
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
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Происшествия

В Уфе мужчина убил полицейского

В Уфе мужчина убил своего родственника, сотрудника полиции, сообщили в МВД Башкирии.
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Премьер Армении приедет в Москву на парад 24 июня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на парад в Москву, который состоится 24 июня в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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ВСУ за сутки два раза открывали огонь по ДНР

Новостной фронт 07 июня в 02:40
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Игры

Подробности режима карьеры в DIRT 5

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Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде

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Игры

В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня

Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же сильные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
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Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
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Общество

В Туле ограничили посещение «Искры»

С 9 июня в Туле ограничивается работа летних кафе и веранд в городском пространстве «Искра», а также посещение его территории.
Первый Тульский вчера в 15:41
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Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
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