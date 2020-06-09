Путешествия
ТАСС«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов газете "Известия".
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с чего всё началось
Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.Известиявчера в 17:01
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