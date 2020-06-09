Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.

с чего всё началось

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов газете "Известия".

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Происшествия Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. 57

Экономика В Екатеринбурге скорректировали бюджет-2020 Екатеринбург, 9 июня 2020, 08:48 — REGNUM Екатеринбургская городская дума приняла поправки в бюджет города на 2020 год. 1

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 139

Общество Путин поручил увеличить размер пособия по безработице Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице, сообщается на официальном сайте Кремля. 1,6K

Общество Обрушение моста заблокировало работу Мурманского порта По данным Мурманского управления МЧС, обрушение произошло после того, как вода подмыла насыпь опоры. 1

Музыка Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен. 192

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,9K

Происшествия В Уфе мужчина убил полицейского В Уфе мужчина убил своего родственника, сотрудника полиции, сообщили в МВД Башкирии. 3

Политика Премьер Армении приедет в Москву на парад 24 июня Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на парад в Москву, который состоится 24 июня в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Игры В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же сильные, как между вторым и третьим «Ведьмаками». 6