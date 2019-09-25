Экономика
Lenta.ruНазваны российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
Информацию о средних размерах пенсий в регионах ПФР представил в Росстат для бюллетеня «Статистическое обозрение» по итогам января-июня 2019 года.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Авто
Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей
Новые автомобили вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Гаджеты
Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha
Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.
МонаВиста 08:06
Футбол
Кононов ответил на вопрос о лайке Цорна под его сравнением с Кличко
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о лайке генерального директора клуба Томаса Цорна под постом, в котором специалиста сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU 14:25
Наука
Пластиковые чайные пакетики выделяют микроскопические частицы в чай
Используя электронную микроскопию, команда обнаружила, что один пластиковый пакетик чая при температуре заваривания высвобождает в воду около 11,6 миллиарда микропластичных и 3,1 миллиарда наночастиц.
ГЛАС.RU 12:26
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам бороться с отмыванием отказами от векселей
Российское законодательство не позволяет банкам отказывать в проведении платежей по векселям, однако ЦБ рекомендует им воздержаться от их выдачи, следует из документа.
РБК 10:12
Космос
Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
ГЛАС.RU вчера в 10:07
Политика
Трамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал публикацию расшифровки его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, которую сделал Белый дом.
RT на русском 11:33
Политика
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ вчера в 11:26
Политика
Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 14:39
Политика
На Украине нашли способ заработать на «плохой России»
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15
Технологии
Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
Взгляд.ру 15:01
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер вчера в 03:39
Авто
Новый Volkswagen Jetta в России предложат с двумя моторами
Компания Volkswagen раскрыла первую официальную информацию о седане Jetta нового поколения, который будет продаваться в России.
За рулем Кубань вчера в 06:37
Футбол
«Рома» уступила «Аталанте» и потерпела первое поражение в сезоне
Гости одержали победу со счетом 2:0. Для «Ромы» это поражение стало первым в сезоне. После пяти туров на счету «волков» 8 очков.
Спорт-Экспресс 14:57
Театры
Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера
Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
Страницы Воронежской культуры 10:06
Общество
На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии
В Винницкой области Украины молодой человек женился на двоюродной бабушке, чтобы получить отсрочку от армии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:39
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Футбол
«Краснодар» и «Сочи» вылетели из Кубка России
Вести.Ru 14:20
Космос
Венера могла быть пригодной для жизни
Дилетант вчера в 05:01
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55