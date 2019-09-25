Информацию о средних размерах пенсий в регионах ПФР представил в Росстат для бюллетеня «Статистическое обозрение» по итогам января-июня 2019 года.

с чего всё началось

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.

Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Гаджеты Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.

Футбол Кононов ответил на вопрос о лайке Цорна под его сравнением с Кличко Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о лайке генерального директора клуба Томаса Цорна под постом, в котором специалиста сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.

Наука Пластиковые чайные пакетики выделяют микроскопические частицы в чай Используя электронную микроскопию, команда обнаружила, что один пластиковый пакетик чая при температуре заваривания высвобождает в воду около 11,6 миллиарда микропластичных и 3,1 миллиарда наночастиц.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам бороться с отмыванием отказами от векселей Российское законодательство не позволяет банкам отказывать в проведении платежей по векселям, однако ЦБ рекомендует им воздержаться от их выдачи, следует из документа.

Политика Трамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал публикацию расшифровки его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, которую сделал Белый дом.

Политика Кристалина Георгиева стала главой МВФ В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.

Политика НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Политика Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Политика Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.

Политика На Украине нашли способ заработать на «плохой России» Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.

Здоровье В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.

Авто Новый Volkswagen Jetta в России предложат с двумя моторами Компания Volkswagen раскрыла первую официальную информацию о седане Jetta нового поколения, который будет продаваться в России.

Футбол «Рома» уступила «Аталанте» и потерпела первое поражение в сезоне Гости одержали победу со счетом 2:0. Для «Ромы» это поражение стало первым в сезоне. После пяти туров на счету «волков» 8 очков.

Театры Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.

Общество На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии В Винницкой области Украины молодой человек женился на двоюродной бабушке, чтобы получить отсрочку от армии, передает РИА "Новости".

Футбол Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы» Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.