Информацию о средних размерах пенсий в регионах ПФР представил в Росстат для бюллетеня «Статистическое обозрение» по итогам января-июня 2019 года.

с чего всё началось

Пенсионеры Чукотского автономного округа получают самую высокую пенсию в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ПФР за первое полугодие. В среднем выплаты составили 24,3 тыс. рублей.

«Известия» ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах

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