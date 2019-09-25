Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Известия» ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах

Пенсионеры Чукотского автономного округа получают самую высокую пенсию в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ПФР за первое полугодие. В среднем выплаты составили 24,3 тыс. рублей.
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