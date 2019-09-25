Экономика
Интерфакс«Известия» ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах
Пенсионеры Чукотского автономного округа получают самую высокую пенсию в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ПФР за первое полугодие. В среднем выплаты составили 24,3 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Информацию о средних размерах пенсий в регионах ПФР представил в Росстат для бюллетеня «Статистическое обозрение» по итогам января-июня 2019 года.Известиявчера в 17:01
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Московский Комсомолец вчера в 22:16
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Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
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В истории Соединенных Штатов Америки Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента американского президента.
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Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
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Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
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