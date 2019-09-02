Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
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с чего всё началось

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.
Известиявчера в 17:02

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Авиаперевозчики предупредили о возможном подорожании билетов, пишут СМИ

РИА Новости02:24

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Известиявчера в 19:22

Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году

РБКвчера в 22:31

Авиаперевозчики поднимают стоимость билетов

URA.Ruвчера в 19:24

Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

Вести.Ruвчера в 21:57

К концу 2019 года перелеты подорожают на 10%

РЕН ТВвчера в 19:36

«Известия»: в России подорожают авиабилеты

ТАССвчера в 23:28
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Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Газета.Ru 07:16
Происшествия

Избившему подростка брянскому полицейскому предъявили новое обвинение

Бывшему сотруднику брянской полиции, избившему 17-летнего подростка, предъявлено новое обвинение в связи со смертью потерпевшего.
ТАСС 08:38
Футбол

Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА Яки Бийола

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:22
Происшествия

Описана реакция детей Беслана на вошедшего в школу спецназовца

Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Lenta.ru 09:05
Общество

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Интерфакс 09:12
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе Мануэла Фернандеша

REGNUM 08:58
Политика

Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:04
Политика

В Черногории осудили отказ приглашения России в Варшаву

Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Россия и Сербия не были приглашены в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:35
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Политика

Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК

Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Политика

«Партия перемен» объявила о митинге на проспекте Сахарова 14 сентября

Собеседник 06:24
Происшествия

NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления

Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.
ТАСС вчера в 20:26
Общество

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Наука

На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Lenta.ru 07:07
Наука

В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб

МедиаПоток вчера в 09:57
Общество

Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах

В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Политика

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире

Ведомости 07:08
Авто

Группа ГАЗ представила новую «Газель»

Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости 08:15
Происшествия

В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

РИА Новости 08:50
Политика

Премьер Грузии уходит в отставку

Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Армия и оружие

Евкуров дал старт новому учебному году кремлевских курсантов

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров дал старт новому учебному году в Московском высшем общевойсковом командном училище.
ТК Звезда 06:27
Политика

Президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за Вторую Мировую войну.
Piter.tv вчера в 03:33
Общество

На Урале школьникам предложили бесплатно покурить кальян в День знаний

Ruposters.ru 08:38
Происшествия

СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре

Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:41
Армия и оружие

ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США

Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Политика

Мэр Златоуста уходит в отставку по требованию челябинского губернатора

URA.Ru 07:48
Экономика

В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
Газета.Ru 07:25
Политика

Партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу стал брат президента Молдавии

Игорь Чайка, владеющий одним из крупнейших операторов по переработке мусора, подтвердил создание компании с Додоном, но отказался от подробных комментариев.
Эхо Москвы 09:03
Общество

Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул

В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
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