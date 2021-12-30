Прокачка российского газа через Украину в направлении Словакии в первый день 2022 года упала до самого низкого уровня за два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Научные исследователи из Института исследований приматов в Геттингене (Германия) в результате изучения множества вариантов заболеваний последних дней, пришли к выводу, что омикрон-штамм вируса SARS-CoV-2 чрезвычайно устойчив к основным антителам, известным медицине в настоящее время.
Ежегодное факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры закончилось в субботу в центре Киева возле офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.