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«Известия»: первыми жертвами кризиса из-за закупок Китая станут Бразилия, США и Канада

Как подчеркивают китайские власти, у страны нет «абсолютно никаких проблем с продовольствием».
Lenta.ru
Однако, отмечают аналитики, «ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания».
Lenta.ru
Десятки миллионов людей в странах ЛА находятся за чертой бедности и недоедают.
Московский Комсомолец
По информации издания, первым удар финансового кризиса ощутит Латинская Америка.
Московский Комсомолец

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Продуктовые закупки Китая грозят новым ростом цен на еду — «Известия»
ИА Красная Весна23:22
Названы страны - первые жертвы финансового кризиса
Московский Комсомолец19:14
Скупают всё: китайцы разогнали цены на продовольствие
Известия16:02
«Известия»: первыми жертвами кризиса из-за закупок Китая станут Бразилия, США и Канада
Lenta.ru17:39
«Известия»: продовольствие в России может подорожать на 15-20% в 2022 году
ФАН16:42
Мировые цены на еду рекордно выросли из-за политики Китая
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Офицер армии США в отставке и военный обозреватель издания 19Fortyfive Брент Иствуд перечислил пять смертоносных вооружений России.
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