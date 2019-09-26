Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.

с чего всё началось

Доля фальсифицированного бензина на российских АЗС, согласно проведенным Росстандартом проверкам, достигает почти 9%, пишут "Известия". В абсолютных цифрах продажи суррогатного бензина и дизеля составляют 6 млн тонн в год, тогда как весь объем рынка по этим видам топлива оценивается в 65 млн тонн.

«Известия»: почти 9% бензина в России является контрафактом

Здоровье В куркуме обнаружили ядовитый свинец Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.

Общество Пользователи сети сломали головы над простой задачей для дошкольников Некоторые пользователи заявляли, что несколько минут не могли понять, как решить задачу, хотя на самом деле разгадка была проста.

Политика Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.

Происшествия В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан На вопрос, чувствовал ли он симпатии крымчан к России, Сенцов сказал, что «к сожалению, это было всегда».

Политика США расширили санкции против РФ Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.

Наука В чайных пакетиках нашли частицы пластика Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.

Политика США ввели санкции против Рауля Кастро США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.

Общество МЧС подтвердило запрет курения на балконах МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.

Политика Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).

Политика МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Политика В Чечне опровергли слухи о серьезном заболевании Рамзана Кадырова Авторы некоторых телеграмм-каналов сообщили, что Рамзана Кадырова готовят к отправке в Москву.

Недвижимость Эксперты подсчитали, что выгоднее в Казани — аренда жилья или ипотека Казань вошла в число городов-миллионников России, в которых покупка жилья в ипотеку — наименее выгодное решение в сравнении с арендой.

Политика Соловьёв призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Ранее президент Украины показал в ООН пулю калибра 12,7 мм, которой, по его словам, был убит оперный певец Владимир Слипак, защищавший страну от российской агрессии.

Армия и оружие Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.

Армия и оружие Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Технологии Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета» Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).

Футбол «Барселону» оштрафовали за ранние переговоры с Гризманном на €300 Как отмечает источник, сине-гранатовых наказали за то, что они начали раньше трансферного срока договариваться с французским нападающим Антуаном Гризманном о его переходе из мадридского "Атлетико".

Финансы Минфин решил избавить российские банки от валютных активов Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.

Кино Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».

Происшествия Няня из Тюменской области призналась в убийстве младенца Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину, сообщили РБК в пресс-службе управления СК по региону.