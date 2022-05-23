Газета.Ru«Известия» показали бункер главарей «Азова» на заводе «Азовсталь» в МариуполеНа территории освобожденного завода «Азовсталь» в Мариуполе нашли предполагаемый бункер главарей украинской националистической группировки «Азов».Lenta.ruВ специальном репортаже из бункера комбината "Азовсталь" военный корреспондент "Известий" Валентин Трушнин показал место, где предположительно жили одиозные главари нацбата "Азов"*.Блокнот.руПо информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).Известия*Азов - организация, которая признана экстремистской и запрещена в России.CT newsЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВИзвестияГазета.RuБлокнот.руCT newsРязань.ЛайфИзвестияЯмал-МедиаПодробнее о событии«Известия» показали бункер главарей «Азова» на заводе «Азовсталь» в МариуполеГазета.Ruвчера в 14:04Боеприпасы и красная икра: военкор «Известий» показал бункер главарей «Азова» на «Азовстали»Известиявчера в 08:15Самое цитируемоеВоенкор «Известий» Трушнин нашел запасы воды и гранат в бункерах «Азовстали»РЕН ТВвчера в 10:59Военкор «Известий» показал бункер «Азова» с красной икрой и боеприпасамиЯмал-Медиавчера в 12:14На «Азовстали» нашли бункер главарей боевиковИА Красная Веснавчера в 11:44Корреспондент «Известий» показал бункер главарей «Азова» на заводе «Азовсталь» в МариуполеLenta.ruвчера в 13:00«Известия» показали комнату главарей «Азова» на «Азовстали»Московский Комсомолецвчера в 09:56Показать ещёОценить647Поделиться