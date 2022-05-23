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«Известия» показали бункер главарей «Азова» на заводе «Азовсталь» в Мариуполе

На территории освобожденного завода «Азовсталь» в Мариуполе нашли предполагаемый бункер главарей украинской националистической группировки «Азов».
Lenta.ru
В специальном репортаже из бункера комбината "Азовсталь" военный корреспондент "Известий" Валентин Трушнин показал место, где предположительно жили одиозные главари нацбата "Азов"*.
Блокнот.ру
По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Известия
*Азов - организация, которая признана экстремистской и запрещена в России.
CT news

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