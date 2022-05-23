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Корреспондент «Известий» показал бункер главарей «Азова» на заводе «Азовсталь» в Мариуполе

На территории освобожденного завода «Азовсталь» в Мариуполе нашли предполагаемый бункер главарей украинской националистической группировки «Азов».
Lenta.ru
В специальном репортаже из бункера комбината "Азовсталь" военный корреспондент "Известий" Валентин Трушнин показал место, где предположительно жили одиозные главари нацбата "Азов"*.
Блокнот.ру
Также внимание журналиста привлек стол, на котором находилась банка с красной икрой.
CT news
По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Известия

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Корреспондент «Известий» показал бункер главарей «Азова» на заводе «Азовсталь» в Мариуполе
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Боеприпасы и красная икра: военкор «Известий» показал бункер главарей «Азова» на «Азовстали»
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