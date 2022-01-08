Lenta.ru«Известия»: после Нового года в России подешевеют рыба, сахар и удобренияПо словам Андрея Коннова, падение цен не будет значительным и коснется в основном скоропортящихся продуктов.Lenta.ru«Ритейлеры будут проводить всевозможные акции. В первую очередь — для владельцев карт лояльности», — сказал он.ИзвестияВ связи с новым уловом будет дешеветь рыба прежнего улова.Область 45Елена Доронкина, эксперт по питанию, основатель сервиса по доставке полезных продуктов GetVegetable.com, также заявила, что после новогодних праздников можно заметить падение цен в магазинах.ИзвестияЧитать далееСвернутьОбласть 45Область 45ГлагоLYakutsk.ru62ИНФОUfacityNews.ruПрофильТелеканал 360°Shraibikus NewsGazeta.SPbГЛАС.RUOrengrad.ruUfaTime.ruАБНРамблерПетербургский дневникГлавный региональныйПодробнее о событииРыба и морепродукты в России подешевеют после новогодних праздниковЭкономика сегоднявчера в 08:09Эксперты спрогнозировали понижение цен на ряд продуктов после праздниковИзвестиявчера в 22:30Самое цитируемоеСнижение цен на продукты после Нового года коснется скоропортящихся товаровФАНвчера в 03:30«Известия»: после Нового года в России подешевеют рыба, сахар и удобренияLenta.ruвчера в 05:25После новогодних праздников в России ожидается снижение цен на некоторые категории товаровBanki Loansвчера в 03:41Названы продукты, которые подешевеют в январеАБНвчера в 03:40Экономисты назвали продукты, которые могут подешеветь в 2022 годуМосковский Комсомолецвчера в 10:03Показать ещёОценить627Поделиться