Lenta.ru«Известия»: после Нового года в России подешевеют рыба, сахар и удобренияПо словам Андрея Коннова, падение цен не будет значительным и коснется в основном скоропортящихся продуктов.Lenta.ruВ связи с новым уловом будет дешеветь рыба прежнего улова.Область 45«Ритейлеры будут проводить всевозможные акции. В первую очередь — для владельцев карт лояльности», — сказал он.ИзвестияЕлена Доронкина, эксперт по питанию, основатель сервиса по доставке полезных продуктов GetVegetable.com, также заявила, что после новогодних праздников можно заметить падение цен в магазинах.ИзвестияЧитать далееСвернутьОбласть 45Область 45ГлагоLYakutsk.ru62ИНФОUfacityNews.ruПрофильShraibikus NewsGazeta.SPbГЛАС.RUOrengrad.ruUfaTime.ruАБНРамблерПетербургский дневникГлавный региональныйДни24Вести ПодмосковьяИзвестияПодробнее о событииРыба и морепродукты в России подешевеют после новогодних праздниковЭкономика сегодня08:09Эксперты спрогнозировали понижение цен на ряд продуктов после праздниковИзвестия22:30Самое цитируемое«Известия»: после Нового года в России подешевеют рыба, сахар и удобренияLenta.ru05:25Эксперты перечислили продукты, которые подешевеют после праздниковМосковский Комсомолец05:31После новогодних праздников в России ожидается снижение цен на некоторые категории товаровBanki Loans03:41Названы продукты, которые подешевеют в январеАБН03:40Снижение цен на продукты после Нового года коснется скоропортящихся товаровФАН03:30Показать ещёОценить459Поделиться