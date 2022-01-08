Lenta.ru«Известия»: после Нового года в России подешевеют рыба, сахар и удобренияПо словам Андрея Коннова, падение цен не будет значительным и коснется в основном скоропортящихся продуктов.Lenta.ru«Ритейлеры будут проводить всевозможные акции. В первую очередь — для владельцев карт лояльности», — сказал он.ИзвестияЕлена Доронкина, эксперт по питанию, основатель сервиса по доставке полезных продуктов GetVegetable.com, также заявила, что после новогодних праздников можно заметить падение цен в магазинах.ИзвестияНесмотря на то, что на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают, затраты изготовителей продолжают расти.ИзвестияЧитать далееСвернуть62ИНФО62ИНФОПрофильПобеда 26Мурманский вестникUfacityNews.ruОбласть 45UfaTime.ruТелеканал 360°АБНАлтапрессYakutsk.ruАгротаймAmur.lifeGazeta.SPbПетербургский дневникГлагоLКрасный Север (ЯНАО)Orengrad.ruShraibikus NewsПодробнее о событииРыба и морепродукты в России подешевеют после новогодних праздниковЭкономика сегоднявчера в 08:09Эксперты спрогнозировали понижение цен на ряд продуктов после праздниковИзвестиявчера в 22:30Самое цитируемое«Известия»: после Нового года в России подешевеют рыба, сахар и удобренияLenta.ruвчера в 05:25После новогодних праздников в России ожидается снижение цен на некоторые категории товаровBanki Loansвчера в 03:41Эксперты перечислили продукты, которые подешевеют после праздниковМосковский Комсомолецвчера в 05:31Названы продукты, которые подешевеют в январеАБНвчера в 03:40Снижение цен на продукты после Нового года коснется скоропортящихся товаровФАНвчера в 03:30Показать ещёОценить923Поделиться