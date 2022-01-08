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«Известия»: после Нового года в России подешевеют рыба, сахар и удобрения

По словам Андрея Коннова, падение цен не будет значительным и коснется в основном скоропортящихся продуктов.
Lenta.ru
«Ритейлеры будут проводить всевозможные акции. В первую очередь — для владельцев карт лояльности», — сказал он.
Известия
Елена Доронкина, эксперт по питанию, основатель сервиса по доставке полезных продуктов GetVegetable.com, также заявила, что после новогодних праздников можно заметить падение цен в магазинах.
Известия
Несмотря на то, что на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают, затраты изготовителей продолжают расти.
Известия

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Рыба и морепродукты в России подешевеют после новогодних праздников
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