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«Известия»: после Нового года в России подешевеют рыба, сахар и удобрения

По словам Андрея Коннова, падение цен не будет значительным и коснется в основном скоропортящихся продуктов.
Lenta.ru
«Ритейлеры будут проводить всевозможные акции. В первую очередь — для владельцев карт лояльности», — сказал он.
Известия
В связи с новым уловом будет дешеветь рыба прежнего улова.
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Елена Доронкина, эксперт по питанию, основатель сервиса по доставке полезных продуктов GetVegetable.com, также заявила, что после новогодних праздников можно заметить падение цен в магазинах.
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Рыба и морепродукты в России подешевеют после новогодних праздников
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