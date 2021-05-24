Правительство России хочет предоставить преференции отечественным экосистемам и ограничить доступ в страну иностранных, сообщают «Известия». Допускать зарубежных игроков на российский рынок предлагается в том случае, если в их экосистемах присутствуют российские поставщики товаров и услуг.

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С чего всё началось Платформы и содержание: кабмин хочет ограничить доступ зарубежных экосистем в РФ В концепции не идет речь о запрете доступа иностранным цифровым платформам/экосистемам к российскому рынку, уточнил «Известиям» источник, близкий к правительству. Известия 17:01