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«Известия»: правительство хочет ограничить доступ зарубежных экосистем в Россию

Правительство России хочет предоставить преференции отечественным экосистемам и ограничить доступ в страну иностранных, сообщают «Известия». Допускать зарубежных игроков на российский рынок предлагается в том случае, если в их экосистемах присутствуют российские поставщики товаров и услуг.В источнике

С чего всё началось

Платформы и содержание: кабмин хочет ограничить доступ зарубежных экосистем в РФ

В концепции не идет речь о запрете доступа иностранным цифровым платформам/экосистемам к российскому рынку, уточнил «Известиям» источник, близкий к правительству.
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: правительство хочет ограничить доступ зарубежных экосистем в Россию

Коммерсантъ02:13

Зарубежным экосистемам предложили ограничить доступ в Россию

ПРАЙМ01:32

«Известия»: правительство предлагает ограничить допуск зарубежных экосистем в Россию

ТАСС23:56

Зарубежным экосистемам предложили ограничить доступ в Россию

Lenta.ru00:48

Правительство приняло концепцию отечественных цифровых систем

Телеканал 360°20:00

В России предложили дать преимущество отечественным экосистемам

РЕН ТВ17:57

Зарубежные экосистемы обяжут сотрудничать с российскими компаниями

Известия17:30
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РИА Новости03:14

Арман Царукян дал оценку высказыванию Хамзата Чимаева в адрес Хабиба

Российский легковес Арман Царукян, в свое время подвергшийся шквалу критики за слова о вероятном поединке против Хабиба Нурмагомедова, оценил высказывание Хамзата Чимаева, который выразил готовность «порвать» бывшего чемпиона UFC в легком весе.
FightTime.ruвчера в 07:07

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RT на русском02:43