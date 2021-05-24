«Известия»: правительство хочет ограничить доступ зарубежных экосистем в Россию
Правительство России хочет предоставить преференции отечественным экосистемам и ограничить доступ в страну иностранных, сообщают «Известия». Допускать зарубежных игроков на российский рынок предлагается в том случае, если в их экосистемах присутствуют российские поставщики товаров и услуг.В источнике
С чего всё началось
Платформы и содержание: кабмин хочет ограничить доступ зарубежных экосистем в РФ
В концепции не идет речь о запрете доступа иностранным цифровым платформам/экосистемам к российскому рынку, уточнил «Известиям» источник, близкий к правительству.
Известия17:01