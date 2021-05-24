Допускать иностранные экосистемы на российский рынок следует при присутствии в них поставщиков товаров и услуг из РФ, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на концепцию кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ.

С чего всё началось Платформы и содержание: кабмин хочет ограничить доступ зарубежных экосистем в РФ В концепции не идет речь о запрете доступа иностранным цифровым платформам/экосистемам к российскому рынку, уточнил «Известиям» источник, близкий к правительству. Известия 17:01