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«Известия»: правительство предлагает ограничить допуск зарубежных экосистем в Россию

Допускать иностранные экосистемы на российский рынок следует при присутствии в них поставщиков товаров и услуг из РФ, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на концепцию кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ.В источнике
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С чего всё началось

Платформы и содержание: кабмин хочет ограничить доступ зарубежных экосистем в РФ

В концепции не идет речь о запрете доступа иностранным цифровым платформам/экосистемам к российскому рынку, уточнил «Известиям» источник, близкий к правительству.
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: правительство хочет ограничить доступ зарубежных экосистем в Россию

Коммерсантъ02:13

Правительство приняло концепцию отечественных цифровых систем

Телеканал 360°20:00

Зарубежным экосистемам предложили ограничить доступ в Россию

Lenta.ru00:48

«Известия»: правительство предлагает ограничить допуск зарубежных экосистем в Россию

ТАСС23:56

Зарубежным экосистемам предложили ограничить доступ в Россию

ПРАЙМ01:32

В России предложили дать преимущество отечественным экосистемам

РЕН ТВ17:57

Зарубежные экосистемы обяжут сотрудничать с российскими компаниями

Известия17:30
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ТАСС04:17

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В Петербурге супруга прокатила мужа на капоте по трассе после ссоры

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РИА Новости03:55

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ТАСС04:01

В «Единой России» сообщили о DDoS-атаке на сайт предварительного голосования

Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая.
ТАСС03:12