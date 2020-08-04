«Известия»: предприятия Арктики хотят перевести с нефти на СПГ

Общественный совет Минприроды предлагает перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ). На это компаниям может понадобиться около пяти лет. Соответствующий документ будет направлен на рассмотрение в ведомство, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на проект.