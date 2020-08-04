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ТАСС
ТАСС

«Известия»: предприятия Арктики хотят перевести с нефти на СПГ

Общественный совет Минприроды предлагает перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ). На это компаниям может понадобиться около пяти лет. Соответствующий документ будет направлен на рассмотрение в ведомство, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на проект.В источнике
С чего всё началось
Известия

Полный газ: Арктику хотят перевести с нефти на СПГ

Общественный совет при Минприроды 5 августа направит в ведомство инициативу о полном отказе от использования нефтяного топлива в Арктике — его предлагается заменить на сжиженный природный газ (СПГ). С проектом письма ознакомились «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Минвостокразвития поддержало переход Арктики с нефти на газ — Известия

Аргументы и Факты21:07
Парламентская газета

В Минвостокразвития поддержали предложение о переходе Арктики с нефти на газ

Парламентская газета17:51
URA.Ru

В России хотят отказаться от нефти в Арктике и перейти на газ

URA.Ru18:31
ИА Красная Весна

Минвостокразвития поддержало переход предприятий в Арктике с нефти на газ

ИА Красная Весна17:56
ТАСС

«Известия»: предприятия Арктики хотят перевести с нефти на СПГ

ТАСС19:00
РЕН ТВ

РФ может полностью отказаться от нефтяного топлива в Арктике

РЕН ТВ17:40
Известия

В Минвостокразвития поддержали инициативу о переходе Арктики с нефти на газ

Известия17:10
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В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса

Планы России по началу массовой вакцинации граждан от коронавируса в ближайшие месяцы вызывают тревогу, поскольку российские ученые едва ли успели тщательно исследовать возможные побочные эффекты прививки.
Lenta.ruвчера в 12:50
3

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новостивчера в 09:58
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК17:00
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В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
REGNUM20:20
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«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли

«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова приобретает винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае, которой принадлежит более 3,5 тыс. виноградников.
Коммерсантъ18:35
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В Приморье разрешили торговлю всем магазинам без ограничений

27 мая в регионе была возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами с торговыми залами площадью до 400 кв. метров включительно, а 15 июля были сняты ограничения для торговых залов площадью до 800 квадратных метров.
ТАСС21:49
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Платформа Premier приобрела права на коллекцию Союзмультфильма

3 августа стало известно, что видеосервис Premier и Союзмультфильм подписали соглашение, которое предусматривает приобретение эксклюзивных цифровых прав на показ 1145 мульфильмов — это 76% библиотеки анимационной студии.
ProfiСinema.ru17:16

Трамп рассказал, кто получит часть выручки в случае продажи TikTok

Вашингтон, 5 августа 2020, 03:09 — REGNUM Значительную часть суммы, вырученной от возможной продажи американского сегмента китайского сервиса TikTok получит министерство финансов США, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп 4 августа в ходе пресс-конференции.
REGNUM20:09
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