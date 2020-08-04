«Известия»: предприятия Арктики хотят перевести с нефти на СПГ
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Общественный совет Минприроды предлагает перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ). На это компаниям может понадобиться около пяти лет. Соответствующий документ будет направлен на рассмотрение в ведомство, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на проект.В источнике
С чего всё началось
Полный газ: Арктику хотят перевести с нефти на СПГ
Общественный совет при Минприроды 5 августа направит в ведомство инициативу о полном отказе от использования нефтяного топлива в Арктике — его предлагается заменить на сжиженный природный газ (СПГ). С проектом письма ознакомились «Известия».
Известия17:01
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