Энергетика
ТАСС«Известия»: предприятия Арктики хотят перевести с нефти на СПГ
Общественный совет Минприроды предлагает перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ). На это компаниям может понадобиться около пяти лет. Соответствующий документ будет направлен на рассмотрение в ведомство, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на проект.
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с чего всё началось
Общественный совет при Минприроды 5 августа направит в ведомство инициативу о полном отказе от использования нефтяного топлива в Арктике — его предлагается заменить на сжиженный природный газ (СПГ). С проектом письма ознакомились «Известия».Известия17:01
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Минприроды рассмотрит возможность отказаться от использования в Арктике нефтетоплива
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