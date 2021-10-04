Будьте в Плюсе

«Известия»: прирост номинальной зарплаты в пяти регионах России превысит 9%

Минэкомразвития РФ спрогнозировало рост номинальной зарплаты по итогам 2021 года, наибольшие показатели ожидаются в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, а также в Калмыкии и Забайкальском крае.
ТАСС
Худшую динамику заработки граждан покажут в Коми, говорится в прогнозе: прирост окажется ниже инфляции и составит 4%.
Известия
К 2024 году номинальная зарплата продолжит расти во всех регионах, причем наиболее высокие темпы прогнозируются в Алтайском крае (+7,6% по консервативному варианту и +8% по базовому), Воронежской области (+7,7% и +8% соответственно) и Ярославской области (+6,4% и +8,5%).
Известия
Наименьшие показатели (ниже 32 тыс. рублей в месяц) ожидаются в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ивановской области.
ТАСС

С чего всё началось

Ставки повышаются: Минэк назвал регионы с наибольшим ростом зарплат
По итогам 2021 года сильнее всего номинальная зарплата граждан увеличится в Москве, Тамбовской области, Санкт-Петербурге, а также в Калмыкии и Забайкальском крае — темпы ее прироста в этих регионах превысят 9%. Это следует из прогноза социально-экономического развития Минэка на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го (есть в распоряжении «Известий»).
Известия17:01

Подробнее о событии

Прирост номинальной зарплаты в пяти регионах России превысит 9%
Комсомольская правда22:50
«Известия»: прирост номинальной зарплаты в пяти регионах России превысит 9%
ТАСС21:34
Минэк назвал регионы с самым сильным ростом зарплат в 2021 году
Известия20:07
Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат по итогам 2021 года
ПРАЙМ19:29
Минэкономразвития назвало регионы, где ожидается наибольший рост зарплат
РБК19:43
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Москва 2418:49
«Известия»: сильнее всего номинальная зарплата увеличится у жителей Москвы
Lenta.ru17:45

Интересное

Тимошенко: тарифы на газ на Украине в восемь раз превышают его себестоимость при добыче

Ранее главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер перед своей отставкой рассказал, что себестоимость добычи газа на Украине составляет одну гривну за кубический метр.
Lenta.ru18:05

Опубликован архив офшорных операций бывших и действующих глав государств

В 2016 году ICIJ обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров.
Коммерсантъвчера в 14:42

Президент России Путин присвоил звание заслуженного артиста России 11 деятелям культуры

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов РФ 11 деятелям культуры, в их числе артисты-вокалисты и артисты балета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новостивчера в 13:35

Глава CDC Китая Гао Фу уверен в появлении нового вируса и призвал мир к взаимодействию

Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны и который может возникнуть в любом месте и в любое время.
РИА Новостивчера в 13:06