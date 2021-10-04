Минэкомразвития РФ спрогнозировало рост номинальной зарплаты по итогам 2021 года, наибольшие показатели ожидаются в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, а также в Калмыкии и Забайкальском крае.
К 2024 году номинальная зарплата продолжит расти во всех регионах, причем наиболее высокие темпы прогнозируются в Алтайском крае (+7,6% по консервативному варианту и +8% по базовому), Воронежской области (+7,7% и +8% соответственно) и Ярославской области (+6,4% и +8,5%).
По итогам 2021 года сильнее всего номинальная зарплата граждан увеличится в Москве, Тамбовской области, Санкт-Петербурге, а также в Калмыкии и Забайкальском крае — темпы ее прироста в этих регионах превысят 9%. Это следует из прогноза социально-экономического развития Минэка на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го (есть в распоряжении «Известий»).
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