По итогам 2021 года сильнее всего номинальная зарплата граждан увеличится в Москве, Тамбовской области, Санкт-Петербурге, а также в Калмыкии и Забайкальском крае — темпы ее прироста в этих регионах превысят 9%. Это следует из прогноза социально-экономического развития Минэка на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го (есть в распоряжении «Известий»).

Известия 17:01