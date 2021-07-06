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«Известия»: приставы намерены взыскать с россиян в пользу банков 482 млрд рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует в 2021 году взыскать задолженности с граждан РФ в пользу кредитных организаций на общую сумму 482 млрд рублей, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на данные службы.В источнике

С чего всё началось

Долги ли, коротко ли: приставы взыщут с россиян 482 млрд рублей в счет банков

Судебные приставы планируют собрать со злостных неплательщиков по кредитам почти полтриллиона рублей, или на треть больше, чем в 2020-м, рассказали «Известиям» в ФССП. За пять месяцев было возбуждено 3,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков.
Известия17:01

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Приставы планируют взыскать с россиян 482 миллиарда рублей в счет банков

Телеканал 360°22:42

«Известия»: приставы намерены взыскать с россиян в пользу банков 482 млрд рублей

ТАСС22:12

Приставы взыщут с россиян почти полтриллиона рублей в пользу банков

News.ru18:23

Приставы взыщут с россиян полтриллиона рублей в пользу банков

РЕН ТВ19:18

Приставы взыщут с россиян полтриллиона рублей в пользу банков

Lenta.ru21:08

Судебные приставы взыщут с россиян около 1,5 млн рублей долгов по кредитам

ФАН17:27

Приставы взыщут с россиян полтриллиона рублей в пользу банков

Известия18:07
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