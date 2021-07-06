Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует в 2021 году взыскать задолженности с граждан РФ в пользу кредитных организаций на общую сумму 482 млрд рублей, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на данные службы.

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С чего всё началось Долги ли, коротко ли: приставы взыщут с россиян 482 млрд рублей в счет банков Судебные приставы планируют собрать со злостных неплательщиков по кредитам почти полтриллиона рублей, или на треть больше, чем в 2020-м, рассказали «Известиям» в ФССП. За пять месяцев было возбуждено 3,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Известия 17:01