Газета.Ru«Известия»: продажи застройщиков упали до 99% в апрелеПродажи российских девелоперов в апреле заметно упали, сообщает газета "Известия".Газета.RuВ тройку лидеров антирейтинга вошли: Курган, где показатель рухнул на 97%, Казань (98%) и Волгоград (99%), рассказали аналитики.ИзвестияЗаметное падение, от 90 до 76% наблюдалось в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирске, Екатеринбурге, Севастополе, Тюменской области и Нижнем Новгороде.РБКМеньше всего застройщики пострадали в Москве (падение на 46%) и Санкт-Петербурге (59%).ИзвестияЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuТелеканал 360°ИзвестияREGNUMАМИТЕЛАБНПодробнее о событии«Известия»: продажи застройщиков упали до 99% в апрелеГазета.Ru01:21Без спроса: продажи девелоперов в России рухнули до 99%Известия17:00Самое цитируемоеИз-за кризиса в России резко упали продажи застройщиковАБН01:16«Известия»: падение продаж российских застройщиков в апреле достигло 99%Телеканал 360°22:35«Известия» сообщили о падении продаж застройщиков до 99% в апрелеРБК22:18«Известия»: региональных девелоперов осенью может захлестнуть волна банкротствОбщественная служба новостей19:15Продажи застройщиков упали до 99% в апрелеМосковский Комсомолец22:40Показать ещёОценить239Поделиться