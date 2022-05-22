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«Известия»: продажи застройщиков упали до 99% в апреле

Продажи российских девелоперов в апреле заметно упали, сообщает газета "Известия
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Газета.Ru
В тройку лидеров антирейтинга вошли: Курган, где показатель рухнул на 97%, Казань (98%) и Волгоград (99%), рассказали аналитики.
Известия
Заметное падение, от 90 до 76% наблюдалось в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирске, Екатеринбурге, Севастополе, Тюменской области и Нижнем Новгороде.
РБК
Меньше всего застройщики пострадали в Москве (падение на 46%) и Санкт-Петербурге (59%).
Известия

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«Известия»: продажи застройщиков упали до 99% в апреле
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