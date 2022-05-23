В 2016 году, после «заморозки» пенсионных накоплений граждан в системе обязательного пенсионного страхования, которая впервые была введена в 2014 году, Минфин и ЦБ начали разработку новой накопительной системы — индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
РИА Новости, со ссылкой на собственных источников в правоохранительных органах, сообщили, что российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб для наводки ударов на военнослужащих России и ДНР.
Украинская беженка София Каркадым, которая за десять дней разрушила приютившую ее британскую семью, объяснила таблоиду The Sun, что в крахе своих отношений виновата только бывшая жена ее нового избранника.