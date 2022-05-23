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«Известия»: проект закона о реформе накопительных пенсий могут внести в ГД до 31 июля

Проект закона о реформе накопительных пенсий, который разработали Минфин и ЦБ России, должен поступить в Госдуму в этом году, раскрыл подробности «Известиям
» глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков.
Lenta.ru
Законопроект предполагает налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.
Известия
В 2016 году, после «заморозки» пенсионных накоплений граждан в системе обязательного пенсионного страхования, которая впервые была введена в 2014 году, Минфин и ЦБ начали разработку новой накопительной системы — индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Коммерсантъ
Запуск системы добровольных пенсионных накоплений возможен в более стабильных экономических и финансовых условиях, когда у населения будет больше доверия к долгосрочным инвестициям, считают они.
Башинформ

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Проект о реформе накопительных пенсий могут внести в Госдуму до 31 июля 2022 года
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