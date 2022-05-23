В 2016 году, после «заморозки» пенсионных накоплений граждан в системе обязательного пенсионного страхования, которая впервые была введена в 2014 году, Минфин и ЦБ начали разработку новой накопительной системы — индивидуального пенсионного капитала (ИПК).