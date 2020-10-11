Программа ребейтов, предполагающая компенсацию иностранным съемочным группам части затрат на создание кино- и мультипликационных лент на территории России, будет сокращена более чем в пять раз - до 400 млн рублей, пишет в воскресенье газета "Известия" со ссылкой на Министерство экономического развития РФ.

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