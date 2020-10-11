«Известия»: программу поддержки зарубежных компаний за съемки в России сократят
Программа ребейтов, предполагающая компенсацию иностранным съемочным группам части затрат на создание кино- и мультипликационных лент на территории России, будет сокращена более чем в пять раз - до 400 млн рублей, пишет в воскресенье газета "Известия" со ссылкой на Министерство экономического развития РФ.В источнике
С чего всё началось
Кино ли на деньги: компенсации зарубежным фирмам за съемки в РФ урежут
Объем компенсаций зарубежным кинокомпаниям за съемки в России снизят в пять раз по сравнению с тем, что изначально было предусмотрено по специальной программе «кэш рибейт».
Известия17:01
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