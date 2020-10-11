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ТАСС
ТАСС

«Известия»: программу поддержки зарубежных компаний за съемки в России сократят

Программа ребейтов, предполагающая компенсацию иностранным съемочным группам части затрат на создание кино- и мультипликационных лент на территории России, будет сокращена более чем в пять раз - до 400 млн рублей, пишет в воскресенье газета "Известия" со ссылкой на Министерство экономического развития РФ.В источнике
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Известия

Кино ли на деньги: компенсации зарубежным фирмам за съемки в РФ урежут

Объем компенсаций зарубежным кинокомпаниям за съемки в России снизят в пять раз по сравнению с тем, что изначально было предусмотрено по специальной программе «кэш рибейт».
Известия17:01
Подробнее о событии
Клопс

«Известия»: компенсацию иностранным кинокомпаниям за съёмки в России сократят в пять раз

Клопс07:39
Народные новости

В России снизят размер субсидий на работу иностранных кинокомпаний

Народные новости07:34
Известия

Кино ли на деньги: компенсации зарубежным фирмам за съемки в РФ урежут

Известия17:01
Парламентская газета

СМИ: программу поддержки зарубежных компаний за съёмки в России сократят

Парламентская газета03:19
ТАСС

«Известия»: программу поддержки зарубежных компаний за съемки в России сократят

ТАСС20:33
РЕН ТВ

Зарубежные компании смогут получить за съемки в РФ 400 млн рублей

РЕН ТВ17:34
ИА Красная Весна

Компенсации иностранным компаниям за съемки в России урежут

ИА Красная Весна03:58

Кабинет министров РФ одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты работает над проектом о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет включительно в связи с тем, что после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.
Вести.Ru20:59

Число новых случаев заражения коронавирусом в Китае снизилось в разы

Количество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Китае снизилось до нескольких десятков заражений за сутки, 10 октября сообщает пресс-служба комиссии по здравоохранению Китая.
ИА Красная Веснавчера в 01:26

Опубликовано расписание ЕГЭ в 2021 году

"В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября)", - говорится в сообщении.
РИА Новости07:34

Минздрав рассказал о состоянии находившейся полгода в шкафу девочки

Глава министерства здравоохранения области Андрей Карлов взял под личный контроль лечение маленькой Полины из Карпинска, которую собственная мать полгода держала в шкафу и морила голодом в надежде, что девочка умрет.
Екатеринбург Онлайнвчера в 04:05

Токсичные водоросли назвали основной причиной загрязнения на Камчатке

Токсичные водоросли рассматриваются как основная версия экологического ЧП в Авачинском заливе на Камчатке, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.
РИА Новости05:08

Компания Intel выпустила новый процессор Core i3-10100 F

Новинка составит серьезную конкуренцию процессору Ryzen 3 3300X от AMD Как сообщает «ixbt.com», ассортимент новой линейки процессоров от Intel пополнился CPU Intel Core i3-10100 F. Индекс «F» свидетельствует об отсутствии встроенной графики.
Центральная Служба Новостей07:17