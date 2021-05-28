Еще в начале 2021 года АДИТ предупреждала: поставщики не гарантируют, что в I квартале не будет еще одной волны роста цен. В итоге к настоящему времени стоимость материалов для изготовления игрушек подскочила на 30 – 70% в зависимости от их вида, сказала "Известиям" Антонина Цицулина.

Известия 17:01