«Известия»: производители предложили зафиксировать цены на материалы для игрушек
Игрушки, сделанные из материалов более высокой стоимости, появятся в рознице осенью, глобальные производители предупредили о том, что могут скорректировать свои цены. Меры господдержки помогут стабилизировать ситуацию с сырьем для игрушек.В источнике
С чего всё началось
Мягкая сила: производители игрушек попросили зафиксировать цены на сырье
Еще в начале 2021 года АДИТ предупреждала: поставщики не гарантируют, что в I квартале не будет еще одной волны роста цен. В итоге к настоящему времени стоимость материалов для изготовления игрушек подскочила на 30 – 70% в зависимости от их вида, сказала "Известиям" Антонина Цицулина.
Известия17:01