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«Известия»: производители предложили зафиксировать цены на материалы для игрушек

Игрушки, сделанные из материалов более высокой стоимости, появятся в рознице осенью, глобальные производители предупредили о том, что могут скорректировать свои цены. Меры господдержки помогут стабилизировать ситуацию с сырьем для игрушек.В источнике

С чего всё началось

Мягкая сила: производители игрушек попросили зафиксировать цены на сырье

Еще в начале 2021 года АДИТ предупреждала: поставщики не гарантируют, что в I квартале не будет еще одной волны роста цен. В итоге к настоящему времени стоимость материалов для изготовления игрушек подскочила на 30 – 70% в зависимости от их вида, сказала "Известиям" Антонина Цицулина.
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: производители предложили зафиксировать цены на материалы для игрушек

ТАСС03:25

Производители заявили о возможном росте цен на игрушки

URA.Ru17:19

Новости на «России 24». Производители детских игрушек обратились за помощью к государству

Smotrim.ru00:22

В России заявили о возможном росте цен на детские игрушки

Lenta.ru21:18

Цены на детские игрушки взлетят в России к осени

News.ru18:33

Производители игрушек выступили против повышения цен

РЕН ТВ01:34

Мягкая сила: производители игрушек попросили зафиксировать цены на сырье

Известия17:01
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Собянин увеличил возраст молодых семей на получение выплаты при рождении ребенка

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Lenta.ru03:27