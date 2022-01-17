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«Известия»: производители сладостей предупредили о подорожании своей продукции в России

Производители сладостей предупредили о подорожании своей продукции в России.
Lenta.ru
Речь о крупнейших компаниях рынка: Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром».
Известия
Компания «Славянка» также намерена пересмотреть стоимость продукции, но с 17 января, добавили в торговой сети.
Известия
По данным ритейлера, "Хлебпром" намерен повысить цены до 23% на торты и пирожные, а "Славянка" заявила об увеличении ценника на вафли и конфеты, всего 60 позиций, — максимум на 18%.
ПРАЙМ

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«Известия»: производители сладостей предупредили о подорожании своей продукции в России
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