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«Известия»: ритейлеры в России начали снижать цены и возвращать акции и распродажи

Российские ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи на электробытовую и компьютерную технику.
Lenta.ru
Основные скидки сейчас составляют 10-30%, в некоторых случаях — до 50%.
Известия
В сообщении «Магнита» указано, что ранее ритейлеры пересматривали цены партнеров из-за резкого изменения курса валют.
Известия
Лидеры продуктового ритейла — X5 Group и «Магнит» — направили поставщикам письма с предложением пересмотреть стоимость товаров, а также задумались о возобновлении скидочных акций и промо.
Lenta.ru

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Российские магазины начали снижать цены и проводить распродажи
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