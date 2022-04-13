Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) хотят отказаться от взаимных расчетов в долларах, заявил директор первого департамента стран СНГ российского МИДа Михаил Евдокимов в интервью «РИА Новости».
Увеличение доли юаня в российских резервах является ответом на использование США доллара в качестве "финансового оружия", а также отражает продолжающееся экономическое сближение Москвы с Востоком, такое мнение в беседе с государственной газетой Global Times высказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун.