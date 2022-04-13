Будьте в Плюсе

«Известия»: ритейлеры в России начали снижать цены и возвращать акции и распродажи

Российские ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи на электробытовую и компьютерную технику.
Lenta.ru
Основные скидки сейчас составляют 10-30%, в некоторых случаях — до 50%.
Известия
В сообщении «Магнита» указано, что ранее ритейлеры пересматривали цены партнеров из-за резкого изменения курса валют.
Известия
В пресс-службе сети «Известиям» подтвердили, что уже ведут переговоры с поставщиками о возобновлении скидочных акций и промо.
Известия

Подробнее о событии

Ритейлеры начали снижать цены на продукты и технику
Известия19:48
Поступить в распродажу: ритейл начал снижать цены и возвращать скидки
Известия17:01
Самое цитируемое
Российские магазины начали снижать цены и проводить распродажи
АБН02:13
Ретейл объявил о снижении цен и возвращении скидок
Говорит Москва00:25
«Известия»: Сеть «М.Видео» вдвое расширила линейку акционной продукции
Телеканал 360°22:05
«Известия»: В российских магазинах зафиксировали снижение цен
Национальная служба новостей02:51
«Известия»: ритейлеры в России начали снижать цены и возвращать акции и распродажи
Lenta.ru18:44
В российские магазины вернулись скидки и распродажи
URA.Ru17:51

Интересное

Еврокомиссия признала указ Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций Евросоюза

Еврокомиссия предупредила страны-члены ЕС о том, что указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза.
Lenta.ru00:18

Ведущий Fox Business Варни: инфляция в США является шоком, которого не видели 50 лет

Инфляция в США является настоящим шоком, такого не было на протяжении последних 50 лет.
Известия00:35

Global Times заявила о противостоянии РФ американскому финансовому оружию с помощью юаня

Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун заявил, что действия Центробанка (ЦБ) России отражают недоверие к американскому доллару.
Lenta.ru00:25

Штаб теробороны ДНР заявил о 1350 сдавшихся в плен морских пехотинцах в Мариуполе

Штаб территориальной обороны ДНР раскрыл число сдавшихся в плен украинских морпехов. Сообщение приводит в четверг, 4 апреля, РИА Новости.
Lenta.ru01:32

Экс-депутат Рады Журавко: Зеленский хочет превратить юго-восток Украины в выжженное поле

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко раскрыл замысел президента Украины Владимира Зеленского на юго-востоке страны.
Lenta.ru00:23

Сушинский назвал расизмом отказ финнов сделать операцию российскому хоккеисту

Бывший президент омского "Авангарда" Максим Сушинский назвал проявлением расизма отказ делать операцию российскому хоккеисту в Финляндии.
РИА Новости17:27

На борту ракетного крейсера «Москва» из-за пожара сдетонировал боезапас

На борту ракетного крейсера «Москва» возник пожар, в результате сдетонировал боезапас, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
РБК19:30

Трамп вслед за Байденом назвал события на Украине геноцидом

Бывший президент США Дональд Трамп назвал события на Украине "геноцидом". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru02:32

Суд на Украине арестовал квартиры и дома Медведчука

Государственное бюро расследований Украины заявило об аресте квартир, домов, машин, земельных участков главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Газета.Ru03:22

Monotype ограничила доступ из России к шрифтам Times New Roman и Arial на своем сайте

Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype заблокировала для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.
Lenta.ru22:48