Lenta.ru«Известия»: ритейлеры в России начали снижать цены и возвращать акции и распродажиРоссийские ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи на электробытовую и компьютерную технику.Lenta.ruОсновные скидки сейчас составляют 10-30%, в некоторых случаях — до 50%.ИзвестияВ сообщении «Магнита» указано, что ранее ритейлеры пересматривали цены партнеров из-за резкого изменения курса валют.ИзвестияВ пресс-службе сети «Известиям» подтвердили, что уже ведут переговоры с поставщиками о возобновлении скидочных акций и промо.ИзвестияЧитать далееСвернутьАлтапрессАлтапрессИзвестияКП - СыктывкарFBM.ruЯмал-МедиаНаш Брянск.RuТелеканал 360°АБНЦентральная Служба НовостейФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииРитейлеры начали снижать цены на продукты и техникуИзвестия19:48Поступить в распродажу: ритейл начал снижать цены и возвращать скидкиИзвестия17:01Самое цитируемоеРоссийские магазины начали снижать цены и проводить распродажиАБН02:13Ретейл объявил о снижении цен и возвращении скидокГоворит Москва00:25«Известия»: Сеть «М.Видео» вдвое расширила линейку акционной продукцииТелеканал 360°22:05«Известия»: В российских магазинах зафиксировали снижение ценНациональная служба новостей02:51«Известия»: ритейлеры в России начали снижать цены и возвращать акции и распродажиLenta.ru18:44В российские магазины вернулись скидки и распродажиURA.Ru17:51Показать ещёОценить81Поделиться