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«Известия»: российская валюта к концу 2022 года ослабнет до 70,1 рубля за доллар

Российская валюта к концу 2022 года ослабнет до 70,1 рубля за доллар.
Lenta.ru
«Снижению стоимости рубля будет способствовать увеличение объемов обменных операций на открытом рынке с валютами дружественных стран, в первую очередь с китайским юанем», — согласен аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.
Известия
На снижение курса рубля будут влиять пять факторов, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Известия
Отмечается, что падению рубля поспособствуют планируемые Министерством финансов закупки валют дружественных государств, а также стабилизация ситуации с импортом и ослабление мирового спроса на сырье.
Lenta.ru

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Российская валюта может ослабнуть к концу года до 70 рублей за доллар
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