«Снижению стоимости рубля будет способствовать увеличение объемов обменных операций на открытом рынке с валютами дружественных стран, в первую очередь с китайским юанем», — согласен аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.
Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по разрешению, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.
Астронавт из Объединённых Арабских Эмиратов Султан Аль-Нейади в 2023 году отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе миссии космического корабля Crew Dragon-6 компании SpaceX, сообщил генеральный директор Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида Салем Аль-Марри.